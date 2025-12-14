Estefanía Mercado, la alcaldesa mejor evaluada de Q. Roo, de acuerdo con encuestadora Rubrum

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- El estudio Evaluación de Alcaldesas, de la casa encuestadora Rubrum, correspondiente a diciembre de 2025, indica que Estefanía Mercado es la alcaldesa mejor evaluada de todo Quintana Roo, destacando especialmente por la mejora en la percepción de seguridad y por la calidad de los servicios públicos, dos de los indicadores más sensibles para la ciudadanía.

El ranking nacional ubica a Playa del Carmen en el décimo lugar del país en percepción de seguridad, con una calificación de 4.92, muy por encima de otros municipios de Quintana Roo, lo que confirma que Playa del Carmen es hoy uno de los municipios mejor evaluados en seguridad en México.

Este resultado, de acuerdo con la encuestadora, refleja la estrategia integral implementada por el gobierno municipal: inversión histórica en equipamiento, coordinación con fuerzas federales y estatales, presencia territorial y programas preventivos que han reducido la percepción de inseguridad en dos dígitos.

En el rubro de servicios públicos, Playa del Carmen alcanza 5.80, posicionándose en el quinto lugar nacional, consolidándose como el municipio mejor evaluado de Quintana Roo en este indicador.

Este desempeño coloca a Estefanía Mercado entre las alcaldesas con mejor gestión del país en áreas como: rehabilitación de calles y pavimentos, alumbrado público, limpieza y mantenimiento urbano y recuperación de parques y espacios públicos.

Con una calificación de 6.15 en desempeño, Estefanía Mercado se sitúa en el octavo lugar nacional, reafirmando que su gobierno es el mejor valorado del estado. Además, en cercanía ciudadana obtiene 5.41, ubicándose entre las 10 alcaldesas más cercanas del país, “lo que refuerza el sello de un gobierno de territorio, 24/7, que escucha y resuelve”.

Los tres rubros evaluados -seguridad, servicios públicos y cercanía con la ciudadanía- dejan entrever que Playa del Carmen avanza con pasos firmes con la administración de Estefanía Mercado.