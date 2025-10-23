Cancún, Tulum y Cozumel con la mayor caída en ocupación hotelera

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Desde agosto hasta octubre, la ocupación hotelera se ha mantenido a la baja en el Caribe mexicano, especialmente en destinos como Tulum, Cancún y Cozumel. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sedetur), la ocupación promedio en la región bajó de 68.8% en la primera semana de agosto a 51.6% en octubre.

Tulum ha sido el caso más crítico, pasando de 63% en agosto a 48% en octubre. En el caso de Cancún, pasó de 75.7% a 54.3%; Cozumel pasó de 70.8% a 56.2%. Así mismo, Isla Mujeres pasó de 79.6% a 50.3%; y Costa Mujeres de 82.2% a 74.3%.

Así mismo, en Puerto Morelos, la ocupación bajó de 72.6% a 57.5%, mientras que en la Riviera Maya pasó de 70.8% a 60.6%. En tanto, Costa Maya registró la caída más fuerte: de 59.8% a 32.5%, según La Verdad Noticias.

Sin embargo, el secretario de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto, señaló que este indicador no se debe tomar como el termómetro más confiable por el crecimiento acelerado de la infraestructura hotelera. “Como nunca antes, la inversión turística y el aumento en la oferta hotelera implican un reacomodo de la ocupación”, dijo.

Fuente: Reportur