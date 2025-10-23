Pide Miguel Borge rescatar recursos extraviados de la Universidad de Quintana Roo

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- El ex gobernador del Estado y fundador de la Universidad Autónoma de Quintana Roo (Uqroo), Miguel Borge Martín, hizo un llamado urgente para rescatar los recursos financieros que se han “extraviado” a lo largo de más de tres décadas, originalmente destinados a garantizar la autonomía económica y académica de la institución.

Borge Martín recordó que al momento de su creación se diseñaron mecanismos para que la Universidad generara y administrara progresivamente sus propios fondos, con el fin de asegurar su independencia presupuestal y fortalecer su crecimiento académico.

“El diseño original contemplaba que a estas alturas la Universidad debería estar ejerciendo más de cuatro mil millones de pesos de recursos propios, y no los apenas 250 millones de pesos que actualmente maneja”, señaló el ex mandatario.

El también fundador de la Uqroo lamentó que la falta de continuidad en los proyectos financieros y administrativos, así como la pérdida de control sobre diversos fondos y patrimonios universitarios, haya limitado el desarrollo de la institución, que —dijo— “debería ser hoy uno de los centros educativos más sólidos del sureste del país”.

Asimismo, consideró indispensable revisar los mecanismos de financiamiento, auditorías y patrimonio universitario, con el objetivo de identificar el destino de los recursos que fueron desviados o simplemente dejaron de ejercerse en los últimos 30 años.

“El rescate de estos fondos no solo es un asunto contable, sino una cuestión de justicia con la comunidad universitaria y con el pueblo de Quintana Roo, que apostó por una universidad autónoma y financieramente fuerte”, subrayó.

Borge Martín propuso la creación de una comisión especial de revisión integrada por autoridades estatales, federales y universitarias, que permita recuperar el espíritu original de la Uqroo y garantizar la aplicación transparente y efectiva de los recursos destinados a la educación superior en el Estado.