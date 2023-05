Candidato del PVEM a gubernatura de Coahuila descarta declinar a favor de Morena

Comparte esta Noticia

COAHUILA.- Lenin Pérez, candidato de la coalición del PVEM y del partido Único Democrático de Coahuila (UDC), por el gobierno de Coahuila, aseguró que no declinará a la candidatura, aún cuando la dirigencia nacional del Partido Verde de México (PVEM) se sumó hoy a la campaña de Armando Guadiana, de Morena.

“¡No voy a declinar! Y se los digo a la cara: por más circo, maroma y teatro que hagan, su candidato no va a ganar porque no representa el cambio que ustedes buscan”, dijo a los coahuilenses en un video que subió a sus redes sociales.

Acompañado de candidatos a diputados de Congreso de dicha alianza, criticó el anuncio que hizo el presidente nacional del PVEM, Manuel Velasco, con su homólogo de Morena, Mario Delgado, y Guadiana.

“Hoy la dirigencia nacional del Partido Verde, en un desconocimiento total de lo que pasa en Coahuila y sin consultar a su militancia, se pronunció en favor de la candidatura de Armando Guadiana, candidato que lo único que persigue es su interés personal y que está alejado de la ideología del PRI como de Morena y del UDC”.

Lenin Pérez agregó que “Morena va en picada en las encuestas, por eso ha tenido que recurrir a las más bajas y viejas practicas priistas. Hoy un grupo de personas totalmente ajenas a Coahuila con una profunda ignorancia de lo que aquí vivimos y lo que aquí sucede. Quiso venir a decirnos lo que los ciudadanos deben hacer. Creen que los ciudadanos somos fichas que pueden mover o intercambiar a su antojo”.

Afirmó que a los coahuilenses “nadie nos va avenir a decir de la Ciudad de México lo que tenemos que hacer. Está más que claro que esa decisión la tomaron unos cuantos anteponiendo intereses que no son de los coahuilenses porque los condicionaron a no ir juntos en el 2024”.

No obstante, insistió que tiene respaldo de los liderazgos del Partido Verde y de los liderazgos del partido UDC.

Y cerró: “aquí nadie se va a rajar… a mí no me asustan estas adversidades, siempre he enfrentado al sistema y les he ganado. ¡No soy nuevo en esto! ¡No me van a doblar!… ¡No nos vamos a dejar, no nos vamos a rajar ni vamos a negociar”.

La mañana del sábado, en el acto de respaldo a Guadiana, el senador del PVEM, Manuel Velasco, dijo: “Nosotros estamos respaldando el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador aquí en Coahuila y respaldando la candidatura de nuestro amigo, el senador Armando Guadiana. Es una alianza que ha tenido éxito en el ámbito legislativo y también en el ámbito electoral”.

Fuente: Proceso