Capturan a operador financiero de la ‘mafia cubano-americana’

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CANCÚN.- El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó la detención de Remigio “N”, alias “Milo”, identificado como operador y presunto financiero de un grupo delictivo, en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

De acuerdo con el comunicado oficial, el detenido cuenta con una orden de extradición hacia Estados Unidos por los delitos de tráfico de personas y crimen organizado. Fue capturado junto a otra persona tras labores de inteligencia e investigación realizadas por fuerzas federales.

El arresto se concretó durante recorridos de supervisión en el fraccionamiento Residencial Arbolada, donde agentes de seguridad ubicaron a los sospechosos. Tras una inspección, se aseguraron 38 dosis de mariguana y una camioneta color gris.

Luego de verificar su identidad, Remigio “N” fue trasladado vía aérea a la Ciudad de México, donde continuará el proceso correspondiente para su extradición a territorio estadounidense.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal.

El Gabinete de Seguridad destacó que esta acción se enmarca en los esfuerzos coordinados para combatir el crimen organizado, como parte de la operación “Frontera Norte”, que desde febrero de 2025 ha permitido la detención de 12 mil 775 personas y el aseguramiento de 133.6 toneladas de droga, incluyendo cerca de 607 kilogramos de fentanilo.

Asimismo, recordó que a finales de marzo, en operativos marítimos, elementos de la Marina detuvieron a seis personas a bordo de una embarcación con 650 kilogramos de cocaína a más de 112 kilómetros del puerto de Lázaro Cárdenas, decomiso realizado gracias a información de inteligencia compartida con Estados Unidos.

Las autoridades reiteraron que continuarán las acciones para debilitar las estructuras del crimen organizado y fortalecer la seguridad en el país.