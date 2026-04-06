Quintana Roo fortalece su actividad turística al superar cifras en Semana Santa 2026

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CANCÚN.- El Caribe Mexicano continúa posicionándose como uno de los destinos turísticos más atractivos a nivel mundial durante la actual temporada vacacional de Semana Santa 2026, al superar cifras de 2025, en ocupación hotelera y afluencia de visitantes, informó la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

Citó que de acuerdo con datos de un reciente balance, Quintana Roo ya alcanzó una ocupación promedio del 80.7%, superando el 78.9% registrado previamente, lo que refleja un incremento sostenido en la demanda turística.

En este periodo, se tienen nuevos registros, dando la bienvenida a más de 10 mil turistas adicionales respecto a lo registrado el año anterior, quienes actualmente disfrutan de la oferta turística de la región, caracterizada por sus playas, infraestructura hotelera y diversidad de experiencias. Tan solo esta semana se recibieron a más de 600 mil turistas en los distintos destinos del Caribe Mexicano.

Se espera una afluencia total de más de 1.2 millones de visitantes en los distintos destinos del Caribe Mexicano durante el periodo vacacional de Semana Santa.

La titular del Ejecutivo destacó que estas cifras consolidan al estado como uno de los destinos más vibrantes y buscados del país y del mundo, especialmente en temporadas vacacionales de alta demanda, fortaleciendo el posicionamiento del Caribe Mexicano como La Capital Mundial de las Vacaciones.