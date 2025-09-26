Capturan en Guanajuato a quinta implicada en asesinato de Mario Machuca

Comparte esta Noticia

CANCÚN.-Derivado de trabajos de investigación, personal de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, ubicó en Guanajuato, a una femenina, a quien le cumplimentaron orden de aprehensión en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, por su presunta relación en hechos posiblemente constitutivos del delito de homicidio calificado en agravio del líder sindical Mario Machuca, ocurrido en el municipio de Benito Juárez el 4 de agosto del año en curso.

La mujer es identificada como Lesly María “N”, quien fue asegurada en un hotel cerca de las calles Ocampo y Zaragoza, en el municipio de Tarimoro, Guanajuato.

Según las indagatorias por parte de la Policía de Investigación, adscrita a la FGE , Lesly María “N” habría participado en el homicidio del líder sindical, colaborando con Luis Fernando “N”, a quien recientemente le cumplimentaron orden de aprehensión, en este municipio.

La ahora detenida, a quien se le relaciona con un grupo criminal generador de violencia en el municipio de Tulum y forma parte de un organismo sindical contrario al que lideraba la víctima, habría facilitado al autor intelectual del crimen los instrumentos para cometer el ilícito.

Tras su detención y luego de cumplir con todas las diligencias de ley, Lesly María “N” fue trasladada vía aérea a este municipio, donde quedó a disposición de la autoridad que la requirió; en el periodo constitucional previsto definirán su situación jurídica.

Con esta captura suman cinco personas, tres de ellas vinculadas a proceso, relacionadas con el homicidio calificado del líder sindical en el municipio de Benito Juárez.