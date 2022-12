Cartelera cultural, del 14 al 18 de diciembre

Comparte esta Noticia

Por Alejandra Flores

MIÉRCOLES 14 DE DICIEMBRE

🗓Miércoles 14 de diciembre · 9:30 a 18:00 · Talleres Ka’ Yok’

Horario abierto · Piñatas estrelladas · Toda la familia · 90 min. $80MXN

Horario abierto · Esferas geométricas · +10 años · $30MXN

Horario abierto · El lado oscuro de la luna · 8+ años · 30 min · $30MXN

Horario abierto · Estrellas que mueren · 12+ años . $45MXN

PLANETARIO KA’ YOK’ · CANCÚN

SM 21 · Av. Palenque s/n S.M. 21 Mz 5

INFO: 998 883 95 57

https://www.facebook.com/planetariodecancun

🗓Miércoles 14 de diciembre · 09:30 a 18:00 · Sala Maya

Expo Kinect: Multiplicación Maya

Visitas guiadas. 30 minutos cada hora

PLANETARIO KA’ YOK’ · CANCÚN.

SM21 · Av. Palenque s/n S.M. 21 Mz 5

Nacional $20 Extranjeros $80

INFO: 998 883 95 57

https://www.facebook.com/planetariodecancun

🗓Miércoles 14 de diciembre · Proyección en Domo

15:00 · De Chicxulub a Tunguska

17:00 · Palacio Celestial

PLANETARIO SAYAB · PLAYA DEL CARMEN

Calle 125 Norte S/n, Lote 16, Manzana 1

Aportación $60 niños $40

INFO 984 688 36 56

www.facebook.com/Planetariodeplayadelcarmen

🗓 Todos los Miércoles · 17:00 · La hora del cuento

Con Isabel Flota

CASA DE CULTURA · CANCÚN

SM 21 · Av. Prolongación Yaxchilán s/n

Donativo voluntario y consciente.

INFO 998 135 99 30 · 998 884 83 64

https://www.facebook.com/CasadeCulturaCancun

🗓 Miércoles 14 de diciembre · 18:00 · Charla en línea ·Ultimos descubrimientos de dinosaurios en México

Con Angel Alejandro Ramírez Velasco, divulgador de paleontología e investigador de dinosaurios mexicanos.

PLANETARIO SAYAB · PLAYA DEL CARMEN

Calle 125 Norte S/n, Lote 16, Manzana 1

VÍA FBLive

INFO 984 688 36 56

www.facebook.com/Planetariodeplayadelcarmen

🗓 Miércoles 14 de diciembre · 18:00 · Posada Cultural

IMCAS · PLAYA DEL CARMEN

Avenida CTM entre 115 y 125 avenidas,

Contra esquina de la plaza Las Américas

Entrada libre

INFO 984 109 4945

https://www.facebook.com/InstCulturaPlaya

🗓Miércoles 14 diciembre · 18:00 · “Navidad con Alma, Vida y Corazón”

Invita: DIF Solidaridad.

TEATRO DE LA CIUDAD · PLAYA DEL CARMEN

Circuito Chinchorro entre avenidas 115 y 120

INFO 984 109 49 45

https://www.facebook.com/teatroplayadelcarmen

🗓 Miércoles 14 de diciembre · 19:00 a 21:30 · Atelier de Escritores

Presenta un texto de tres cuartillas y recibe retroalimentación experta.

Invita: Libélula Editores

LA CASA DEL ÁRBOL HUB CREATIVO · CANCÚN

SM 57 · Av. Huayacán esquina con calle Jamaica M27 L4 Ext. 1 Primer piso.

$850MXN mensuales · Actividad VIRTUAL

INFO 998 238 87 28

https://www.facebook.com/LaCasadelArbolHubCreativo

🗓 Todos los Miércoles · 19:00 · Biodanza

Con Citlali García

CASA DE CULTURA · CANCÚN

SM 21 · Av. Prolongación Yaxchilán s/n

Donativo voluntario y consciente.

INFO 998 135 99 30 · 998 884 83 64

https://www.facebook.com/CasadeCulturaCancun

🗓Miércoles 14 de diciembre · 19:00 · Cine Debate Científico “ Harry Potter La piedra filosofal

21 dic · Historia de la Bicicleta · Documental

28 dic · Spider-Man un nuevo universo

PLANETARIO SAYAB · PLAYA DEL CARMEN

Calle 125 Norte S/n, Lote 16, Manzana 1

Entrada Libre

INFO 984 688 36 56

www.facebook.com/Planetariodeplayadelcarmen

🗓Todos los miércoles · 20:00 a 22:00 · Rodadas Nocturnas

Rodada familiar y no es de competencia.

CICLOVÍA AV. LAS TORRES · CANCÚN.

Entre Av. Cancun y Av. Kabah Cancún

INFO: 998 198 12 15

https://www.facebook.com/Rodadasnocturnascancun

🗓Miércoles 14 de diciembre · 20:00 · Velada astronómica

Actividad sujeta a condiciones meteorológicas

PLANETARIO SAYAB · PLAYA DEL CARMEN

Calle 125 Norte S/n, Lote 16, Manzana 1

$65MXN

INFO 984 688 36 56

www.facebook.com/Planetariodeplayadelcarmen

🗓Miércoles 14 de diciembre · 20:00 · Cine Para Todxs · Batallas íntimas

Lucía Gajá / 2016 / 87 min

Ciclo especial del Festival Internacional de Cine de Morelia.

Batallas íntimas aborda el tema de la violencia doméstica a través de la historia de cinco mujeres en cinco países diferentes: Finlandia, México, Estados Unidos, India y España. El documental muestra su lucha por enfrentar, no solo a sus parejas sino también a la sociedad y a las autoridades. Es una diapositiva de la vida, de lo que la violencia les ha causado y cómo rompió sus vidas en el lugar que se suponía era el más seguro y amoroso: su propia casa.

Invita: ElCineClub

PARQUE LA CEIBA · PLAYA DEL CARMEN

Calle 1 Sur y Diagonal 60 Col. Ejidal

• Entrada sin costo (Previo registro)

• Solo 1 boleto por persona / Cupo Limitado

• Descarga tu boleto solo si estas seguro de asistir

• También puedes rentar un camastro si así lo deseas

Te pedimos respetar las siguientes indicaciones:

• Nuestra campaña #CineSinBasura está activa permanentemente, cualquier basura que ingreses, deberá irse de regreso contigo. -No tenemos contenedores de basura-

• NO se permite ingresar con alimentos externos ni envases desechables

• NO se permiten bebidas alcohólicas al interior de Parque La Ceiba

• NO esta permitido fumar dentro de Parque La Ceiba

INFO 984 170 7004

https://www.facebook.com/ElCineClub

🗓Miércoles 14 de diciembre · 19:00 y 21:30 · Show · Enredadas

Con Ruperta Perez Sosa y Tila Maria Sesto.

AUDITORIO STOA · CANCÚN

Av. Alamos. / Acacias y Abeto

INFO 33 2806 3123

Adquiere tus boletos en: https://www.tusboletos.mx/…/tila-maria-sesto-ruperta…

https://www.facebook.com/StoaCancun

JUEVES 15 DE DICIEMBRE

🗓Jueves 15 de diciembre · 9:30 a 18:00 · Talleres Ka’ Yok’

Horario abierto · Piñatas estrelladas · Toda la familia · 90 min. $80MXN

Horario abierto · Esferas geométricas · +10 años · $30MXN

Horario abierto · El lado oscuro de la luna · 8+ años · 30 min · $30MXN

Horario abierto · Estrellas que mueren · 12+ años . $45MXN

PLANETARIO KA’ YOK’ · CANCÚN

SM 21 · Av. Palenque s/n S.M. 21 Mz 5

INFO: 998 883 95 57

https://www.facebook.com/planetariodecancun

🗓Jueves 15 de diciembre · 09:30 a 18:00 · Sala Maya

Expo Kinect: Multiplicación Maya

Visitas guiadas. 30 minutos cada hora

PLANETARIO KA’ YOK’ · CANCÚN.

SM21 · Av. Palenque s/n S.M. 21 Mz 5

Nacional $20 Extranjeros $80

INFO: 998 883 95 57

https://www.facebook.com/planetariodecancun

🗓Jueves 15 de diciembre · 10:00 a 12:00 · EL ABRELATAS, herramientas para sacarnos la sopa

Taller de Escritura para principiantes, intermedios y avanzados

Técnicas para estructurar pensamiento, perder el miedo a la hoja en blanco y estimular la creatividad con ejercicios extraños.

Con Alejandra Flores

Invita: Librélula Editores

LA CASA DEL ÁRBOL HUB CREATIVO · Cancún

SM 57 · Av. Huayacán esquina con calle Jamaica M27 L4 Ext. 1 Primer piso.

$3600MXN · Doce sesiones · Actividad PRESENCIAL

Mensualidades: $1250MXN

INFO 998 238 87 28

https://www.facebook.com/LaCasadelArbolHubCreativo

🗓 Jueves 15 diciembre – 10:00 · Presentación de libros de Ramón Iván Suárez Caamal y Miguel Gallardo

TEATRO DE LA CIUDAD · PLAYA DEL CARMEN

Circuito Chinchorro entre avenidas 115 y 120

Entrada libre.

INFO 984 109 49 45

https://www.facebook.com/teatroplayadelcarmen

🗓Jueves 15 de diciembre · Talleres SAYAB’

11:00 · Construye tu juguete · +7 años · 3 horas · $60MXN

13:00 · Estrellas de mar · +3 años. 50 min. $30MXN

15:00 · Construcción con lego · +7 años. 50 min. $30MXN

16:00 · Sr. Cabeza de Pasto · +7 años. 50 min. $60MXN

PLANETARIO SAYAB · PLAYA DEL CARMEN

Calle 125 Norte S/n, Lote 16, Manzana 1

INFO 984 688 36 56

www.facebook.com/Planetariodeplayadelcarmen

🗓 Jueves 15 de diciembre · Proyección en Domo

15:00 · De Chicxulub a Tunguska

17:00 · El misterio de la estrella de Navidad

PLANETARIO SAYAB · PLAYA DEL CARMEN

Calle 125 Norte S/n, Lote 16, Manzana 1

Aportación $60 niños $40

INFO 984 688 36 56

www.facebook.com/Planetariodeplayadelcarmen

🗓 Jueves 15 de diciembre · Proyección en Domo

16:00 · Universo violento

PLANETARIO KA’ YOK’ · CANCÚN

SM21 · Av. Palenque s/n S.M. 21 Mz 5

Nacional $20 Extranjeros $80

INFO: 998 883 95 57

https://www.facebook.com/planetariodecancun

🗓 Jueves 15 de diciembre · 18:00 · Charla en línea · Fósiles y extinciones

Con Arturo González, director del Museo del Desierto

PLANETARIO SAYAB · PLAYA DEL CARMEN

Calle 125 Norte S/n, Lote 16, Manzana 1

VÍA FBLive

INFO 984 688 36 56

www.facebook.com/Planetariodeplayadelcarmen

🗓Todos los jueves · 18:00 · Son Jarocho

Con Rubén Mantiel

CASA DE LA CULTURA · CANCÚN

SM 21 · Av. Prolongación Yaxchilán s/n

Donativo consciente.

INFO 998 135 99 30 · 998 884 83 64

https://www.facebook.com/CasadeCulturaCancun

🗓 Jueves 15 de diciembre · 19:00 · Muestra de Artes Visuales · Colección 1

10 artistas con más de 20 años de trayectoria

Exposición- venta de arte.

GALERÍA EDGAR HERRERA · CANCÚN

SM22 · Av. Coba casi esquina con av. Yaxchilán

Entrada libre

INFO 998 293 1749

Ubicación: https://goo.gl/maps/R4XmtNuEZa5DrdMV9

https://www.facebook.com/GaleriaEdgarHaerrera

🗓 Jueves 15 de diciembre · 19:00 · Concierto en Domo · Melodía del Cosmo

PLANETARIO SAYAB · PLAYA DEL CARMEN

Calle 125 Norte S/n, Lote 16, Manzana 1

$120MXN

INFO 984 688 36 56

www.facebook.com/Planetariodeplayadelcarmen

🗓Todos los jueves·19:00 · CineMAXclub

IYARI · CANCÚN

Av. Cancún, Porto Alegre

$50.00MXN · incluye pizza · palomitas · bebida

INFO 998 212 0333

https://www.facebook.com/iyari.foodcancun

🗓Jueves 15 de diciembre · 20:00 · Velada astronómica

Actividad sujeta a condiciones meteorológicas

PLANETARIO SAYAB · PLAYA DEL CARMEN

Calle 125 Norte S/n, Lote 16, Manzana 1

$65MXN

INFO 984 688 36 56

www.facebook.com/Planetariodeplayadelcarmen

🗓Jueves 15 de diciembre · 20:00 · Cine Para Todxs ·¡Ánimo Juventud!

Carlos Armella/ 2016 / 105 min

Cuatro adolescentes en la Ciudad de México enfrentan lo absurdo de ser jóvenes en el mundo moderno: Martín declarando su amor; Daniel enredándonse con la ley, Dulce deseando ser querida y Pedro, dejando de hablar. Todos ellos tienen un irritante obstáculo en común: los adultos.

Ciclo especial del Festival Internacional de Cine de Morelia.

Invita: ElCineClub

PARQUE LA CEIBA · PLAYA DEL CARMEN

Calle 1 Sur y Diagonal 60 Col. Ejidal

• Entrada sin costo (Previo registro)

• Solo 1 boleto por persona / Cupo Limitado

• Descarga tu boleto solo si estas seguro de asistir

• También puedes rentar un camastro si así lo deseas

Te pedimos respetar las siguientes indicaciones:

• Nuestra campaña #CineSinBasura está activa permanentemente, cualquier basura que ingreses, deberá irse de regreso contigo. -No tenemos contenedores de basura-

• NO se permite ingresar con alimentos externos ni envases desechables

• NO se permiten bebidas alcohólicas al interior de Parque La Ceiba

• NO esta permitido fumar dentro de Parque La Ceiba

INFO 984 170 7004

https://www.facebook.com/ElCineClub

VIERNES 16 DE DICIEMBRE

🗓Viernes 16 de diciembre · 9:30 a 18:00 · Talleres Ka’ Yok’

Horario abierto · Piñatas estrelladas · Toda la familia · 90 min. $80MXN

Horario abierto · Esferas geométricas · +10 años · $30MXN

Horario abierto · El lado oscuro de la luna · 8+ años · 30 min · $30MXN

Horario abierto · Estrellas que mueren · 12+ años . $45MXN

PLANETARIO KA’ YOK’ · CANCÚN

SM 21 · Av. Palenque s/n S.M. 21 Mz 5

INFO: 998 883 95 57

https://www.facebook.com/planetariodecancun

🗓Viernes 16 de diciembre · 09:30 a 18:00 · Sala Maya

Expo Kinect: Multiplicación Maya

Visitas guiadas. 30 minutos cada hora

PLANETARIO KA’ YOK’ · CANCÚN.

SM21 · Av. Palenque s/n S.M. 21 Mz 5

Nacional $20 Extranjeros $80

INFO: 998 883 95 57

https://www.facebook.com/planetariodecancun

🗓Viernes 16 de diciembre · Talleres SAYAB’

11:00 · Estrellas de mar · +3 años. 50 min. $30MXN

12:00 · Papercraft · +7 años. 50 min. $30MXN

15:00 · Caja de inventos · +7 años. 50 min. $30MXN

16:00 · Sr. Cabeza de Pasto · +7 años. 50 min. $60MXN

PLANETARIO SAYAB · PLAYA DEL CARMEN

Calle 125 Norte S/n, Lote 16, Manzana 1

INFO 984 688 36 56

www.facebook.com/Planetariodeplayadelcarmen

🗓Viernes 16 de diciembre · Proyección en Domo

15:00 · De la tierra al universo

17:00 · Yo Tierra

PLANETARIO SAYAB · PLAYA DEL CARMEN

Calle 125 Norte S/n, Lote 16, Manzana 1

Aportación $60 niños $40

INFO 984 688 36 56

www.facebook.com/Planetariodeplayadelcarmen

🗓 Viernes 16 de diciembre · Proyección en Domo

16:00 · Dos pedacitos de vidrio

PLANETARIO KA’ YOK’ · CANCÚN

SM21 · Av. Palenque s/n S.M. 21 Mz 5

Nacional $20 Extranjeros $80

INFO: 998 883 95 57

https://www.facebook.com/planetariodecancun

🗓 Viernes 16 de diciembre · 17:00 · Luau Aloha

Música de Cri Cri con Ramón Bravo de la Peña

Dibujo con Oscar Leonel

Expo de manualidades con Sonia López

Danza hawaiana y tahitiana con Alejandra Guerrero

BIBLIOTECA ROSENDO LEAL SÁNCHEZ

SM95 · Calle 16 esquina calle 105

Entrada libre

🗓 Viernes 16 de diciembre · 18:00 · Charla en línea · Dinosaurios mexicanos

Con René Hernández, paleontólogo e investigador de dinosaurios.

PLANETARIO SAYAB · PLAYA DEL CARMEN

Calle 125 Norte S/n, Lote 16, Manzana 1

VÍA FBLive

INFO 984 688 36 56

www.facebook.com/Planetariodeplayadelcarmen

🗓Todos los viernes · 19:00 · Club de Bordado

Con Pamela Ochoa

CASA DE CULTURA · CANCÚN

SM 21 · Av. Prolongación Yaxchilán s/n

Donativo voluntario consciente

INFO 998 135 99 30 · 998 884 83 64

https://www.facebook.com/CasadeCulturaCancun

🗓 Viernes 16 de diciembre · 19:00 · Open House

El huateque creativo en el que durante 7 ediciones nos ha reunido a quienes creamos, proponemos y disfrutamos del diseño, el arte, la gastronomía, la fotografía, la arquitectura, la ilustración, el muralismo, la danza, la música…

ESTUDIO CREATIVO · CANCÚN

Calle Sierra Madre No. 47 Cumbres

Entrada libre

INFO 998 153 2909

https://fb.me/e/21E7fkVva

🗓 Viernes 16 diciembre – 19:00 · Festival Navideño Academia Dance 4 Fu.

TEATRO DE LA CIUDAD · PLAYA DEL CARMEN

Circuito Chinchorro entre avenidas 115 y 120

Boletos en Academia Dance 4 Fun

INFO 984 109 49 45

https://www.facebook.com/teatroplayadelcarmen

🗓Viernes 16 de diciembre · 19:00 · El cielo desde Playa

Conoce las historias, los mitos, los objetos y eventos astronómicos.

La contaminación lumínica nos impide ver el increíble cielo oscuro, pero preparamos un evento que pocos planetarios en el mundo presentan. Narrado EN VIVO. Bajamos las estrellas en tiempo real.

PLANETARIO SAYAB · PLAYA DEL CARMEN

Calle 125 Norte S/n, Lote 16, Manzana 1

$60MXN

INFO 984 688 36 56

www.facebook.com/Planetariodeplayadelcarmen

SÁBADO 17 DE DICIEMBRE

🗓 Sábado 10 de diciembre · 10:00 a 14:30 · Seminario de Producción Literaria

Todos los sábados · Técnicas literarias para mejorar tu escritura + Escritura + Retroalimentación

Invita: Librélula Editores

LA CASA DEL ÁRBOL HUB CREATIVO · Cancún

SM 57 · Av. Huayacán esquina con calle Jamaica M27 L4 Ext. 1 Primer piso.

$1,500MXN al mes · Actividad VIRTUAL

INFO 998 238 87 28

https://www.facebook.com/LaCasadelArbolHubCreativo

🗓 Sábado 17 y domingo 18 de diciembre · 10:00 · Taller de Grabado desde cero para todos.

Gráfica utilitaria y corporal.

Imparte: Santiago Espericueta.

CASA DISEÑO NAWALA · CANCÚN

SM3 · Calle Mero 12

$700 Puedes reservar con el 50%

Incluye materiales / impresión en tórculo / coffee break y certificado.

Pregunta por becas y descuentos a estudiantes o grupos.

Reservas: hola@casanawala.com

INFO 9981346234

https://fb.me/e/3UrMf8OTd

🗓Sábado 17 de diciembre · Talleres SAYAB · Caja de inventos’

+5 años. 50 min. $30MXN

11:00 · 12:00 · 13:00 y 14:00 h

PLANETARIO SAYAB · PLAYA DEL CARMEN

Calle 125 Norte S/n, Lote 16, Manzana 1

INFO 984 688 36 56

www.facebook.com/Planetariodeplayadelcarmen

🗓 Sábado 17 de diciembre · 11:00 a 14:00· Taller · Galletas espaciales

PLANETARIO SAYAB · PLAYA DEL CARMEN

Calle 125 Norte S/n, Lote 16, Manzana 1

$30MXN

INFO 984 688 36 56

www.facebook.com/Planetariodeplayadelcarmen

*🗓 Sábado 17 de diciembre · 11:00 a 15:00 · Intercambio de libros^

Solo libros de lectura en español.

Invita a tu vecino, a la novia, al pretendiente, a la suegra… A todo mundo, queremos que todos lean.

PARQUE LA CEIBA

Av. 1ª Sur y Diagonal 60, Col. Ejidal

Entrada libre.

Como presente navideño, podrás llevarte de obsequio, un libro más.

https://fb.me/e/2v4NG5GJQ

🗓Sábado 17 de diciembre · 11:30 a 18:00 · Talleres Ka’ Yok’

Horario abierto · Piñatas estrelladas · Toda la familia · 90 min. $80MXN

Horario abierto · Esferas geométricas · +10 años · $30MXN

Horario abierto · El lado oscuro de la luna · 8+ años · 30 min · $30MXN

Horario abierto · Estrellas que mueren · 12+ años . $45MXN

PLANETARIO KA’ YOK’ · CANCÚN

SM 21 · Av. Palenque s/n S.M. 21 Mz 5

INFO: 998 883 95 57

https://www.facebook.com/planetariodecancun

🗓Sábado 17 de diciembre · 11:30 a 18:00 · Sala Maya

Expo Kinect: Multiplicación Maya

Visitas guiadas. 30 minutos cada hora

PLANETARIO KA’ YOK’ · CANCÚN.

SM21 · Av. Palenque s/n S.M. 21 Mz 5

Nacional $20 Extranjeros $80

INFO: 998 883 95 57

https://www.facebook.com/planetariodecancun

🗓 Sábado 17 de diciembre · Proyección en Domo

12:00 · Aventuras de vuelo

17:00 · Safari Cósmico

PLANETARIO KA’ YOK’ · CANCÚN

SM21 · Av. Palenque s/n S.M. 21 Mz 5

Nacional $20 Extranjeros $80

INFO: 998 883 95 57

https://www.facebook.com/planetariodecancun

🗓 Sábado 17 de diciembre · 12:30 · Teatro · Rescatando a Santa

Música, baile, circo y acrobacias hacen de esta obra de teatro la perfecta combinación para vivir la Navidad ¡a flor de piel!

Invita Artist Fy

THE REEF COCO BEACH · PLAYA DEL CARMEN

Region 6, Calle Flamingo, Mz 7, Lt 1 Col. Luis Donaldo Colosio

https://fb.me/e/28VvmO9r4

https://www.facebook.com/artistfyplaya

🗓 Sábado 17 de diciembre · Proyección en Domo

13:00 · Aventuras de vuelo

15:00 · De Chicxulub a Tunguska

17:00 · El misterio de la estrella de Navidad

PLANETARIO SAYAB · PLAYA DEL CARMEN

Calle 125 Norte S/n, Lote 16, Manzana 1

Aportación $60 niños $40

INFO 984 688 36 56

www.facebook.com/Planetariodeplayadelcarmen

🗓 Sábado 17 y domingo 18 de diciembre · 13:00 a 20:00 · Alfa Bazar

Karaoke · Botita navideña para niños: dulces GRATIS · Comida · Postres ·Productos Otaku, kpop y geek · Joyería y accesorios · Marcas únicas · Música · Segunda Mano

APAFDEM · CANCÚN

SM94 · Calle 103 casi entre Ruta 4 y Ruta 5

https://maps.app.goo.gl/NokzPPfmeaDZA8Qt8

Somos #petfriendly · trae a tu mascota a disfrutar.

https://fb.me/e/2smwM3G01

🗓 Sábado 17 de diciembre · 15:00 · Posada Ubuntu

Un rally navideño súper divertido con 4 estaciones, villancicos dirigidos por Lua Castro de la colmena, un concurso de piñatas con fabulosos premios para los 3 primeros lugares, pediremos posada, romperemos piñatas y desde luego no faltará el baile con porteo.

Prepara tu piñata con temática navideña.

PARQUE LA CEIBA

Av. 1ª Sur y Diagonal 60, Col. Ejidal

La entrada es gratuita, solo te pedimos traer un juguete nuevo para donación.

https://fb.me/e/5nPYdugLW

🗓 Sábado 17 de diciembre · 18:00 a 22:00 · Fiesta Navideña en el Caribe

Exposición artística · Talleres · Danza y Música

AUDITORIO CECILIO CHI · CANCÚN

SM24 · Corazón de la supermanzana

Entrada libre

https://www.facebook.com/profile.php?id=100083294337068

🗓Sábado 17 de diciembre · 19:00 · Pastorela · El mal viste de azul

La Fragua producciones

CENTRO CULTURAL XBALAMQUÉ · CANCÚN

SM22 · Av. Yaxchilán casi esquina con Sunyaxchen.

Preventa $200MXN Día de la función $250

Boletos en: https://bit.ly/3uRAke0

🗓 Sábado 17 de diciembre · 19:00 · Charla · Humanos extintos y la condición humana

Con Cristobal Carrión, Premio Nobel de Medicina

PLANETARIO SAYAB · PLAYA DEL CARMEN

Calle 125 Norte S/n, Lote 16, Manzana 1

$30MXN

INFO 984 688 36 56

www.facebook.com/Planetariodeplayadelcarmen

🗓 Sábado 17 de diciembre · 19:30 · Veladas Musicales Corona De la Campa

Programa: Irving Berlin & Harold Arlen · Piano, Ricardo Corona · Voz, Christian Pappas

Reservaciones: 998 100 05 44

https://www.facebook.com/ricardo.corona2

🗓 Sábado 17 de diciembre · 19:30 · Danza-Teatro · El regreso de Kukulcán

Recreación dancístico teatral musical, en torno a la cosmogonía maya representada en el domo-vitral de la plaza.

KUKULCAN PLAZA · CANCÚN

Blvd. Kukulcán Km 13 · Zona Hotelera

Entrada libre

https://www.facebook.com/kukulcanplaza

🗓 Sábado 17 de diciembre · 20:00 · Danza · Roma al final de la vía

Última función.

Producción: Aquellas Teatro · Dramaturgo: Daniel Serrano · Dirección y actrices: Sandra Ríos y René Zavala · Iluminación y diseño de movimiento: Isis Piña

THE LOTUS · PLAYA DEL CARMEN

Av 35 con Calle 2

INFO 984 142 5201

$150MXN

https://fb.me/e/2tnmFfIFJ

DOMINGO 18 DE DICIEMBRE

🗓Domingo 18 de diciembre · 11:00 y 12:00 · Talleres · Ciencia a la carta

+3 años.

PLANETARIO SAYAB · PLAYA DEL CARMEN

Calle 125 Norte S/n, Lote 16, Manzana 1

$30MXN o $60MXN

INFO 984 688 36 56

www.facebook.com/Planetariodeplayadelcarmen

🗓Domingo 18 de diciembre · Proyección en Domo

13:00 · 3, 2, 1 Despegue

15:00 · De la tierra al universo

17:00 · Yo Tierra

PLANETARIO SAYAB · PLAYA DEL CARMEN

Calle 125 Norte S/n, Lote 16, Manzana 1

Aportación $60 niños $40

INFO 984 688 36 56

www.facebook.com/Planetariodeplayadelcarmen

🗓 Todos los domingos · 13:00 a 17:00 · Callejoneada Cultural

TEATRO DE LA CIUDAD · PLAYA DEL CARMEN

Circuito Chinchorro entre avenidas 115 y 120

INFO 984 109 49 45

https://www.facebook.com/teatroplayadelcarmen

🗓 Domingo 18 de diciembre · 13:00 a 20:00 · Alfa Bazar

Karaoke · Botita navideña para niños: dulces GRATIS · Comida · Postres ·Productos Otaku, kpop y geek · Joyería y accesorios · Marcas únicas · Música · Segunda Mano

APAFDEM · CANCÚN

SM94 · Calle 103 casi entre Ruta 4 y Ruta 5

https://maps.app.goo.gl/NokzPPfmeaDZA8Qt8

Somos #petfriendly · trae a tu mascota a disfrutar.

https://fb.me/e/2smwM3G01

🗓 Domingo 18 de diciembre ·14:00 · Selina Market XMas

Marcas y productores locales.

Bazar + libros + discos + ropa + arte + comida + música

SANTA CRUDA · CANCÚN

Av. Tulum, interior Selina Cancún Downtown

Recolecta de juguetes nuevos y seminuevos en buen estado.

Escribe a holaselinamarket@gmail.com y participa.

Evento familiar y #petfriendly

Entrada libre ·

INFO 9981346234

https://fb.me/e/5tFO2tjn8

🗓 Domingo 18 de diciembre · 16:00 · Dibuja y bebe, que la vida es breve · Navidad Ilustrada · Lettering y Dibujos

Recuerden llegar temprano para agarrar buen lugar y registrarse en la rifa de prints y regalitos ¡Registro termina 4:40 pm!

Tu propio material de dibujo, caligrafía y lettering si tienes; si no, tendremos material básico para compartir y mesas forradas de bond para que traces donde sea; mucha actitud y ganas de hacer #NetworkingCreativo

SANTA CRUDA · CANCÚN

Av. Tulum, interior Selina Cancún Downtown

Entrada libre · Trae un juguete nuevo o seminuevo pero en buen estado para llevar a comunidades que lo necesitan.

INFO 9981346234

https://fb.me/e/5tFO2tjn8

🗓 Domingo 18 diciembre · 18:00 · Navidad mexicana con Fatum

TEATRO DE LA CIUDAD · PLAYA DEL CARMEN

Circuito Chinchorro entre avenidas 115 y 120

Entrada libre

INFO 984 109 49 45

https://www.facebook.com/teatroplayadelcarmen

🗓Domingo 18 de diciembre · 21:00 · Pastorela · El mal viste de azul

La Fragua producciones

CENTRO CULTURAL XBALAMQUÉ · CANCÚN

SM22 · Av. Yaxchilán casi esquina con Sunyaxchen.

Preventa $200MXN Día de la función $250

Boletos en: https://bit.ly/3uRAke0

