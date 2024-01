Chetumal no tendrá Escuelas de Tiempo Completo este año: SNTE

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- El dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en el Estado, Alfonso Cepeda Salas, confirmó la suspensión del programa de Escuelas de Tiempo Completo en esta ciudad capital durante este 2024 debido a la falta de presupuesto.

Afirmó que desde el 2022 este programa carece de presupuesto para entrar en marcha.

“No hay presupuesto, esta vez no se generó un presupuesto para el programa similar por que conlleva a un gran margen financiero, derivado que son muchas las escuelas que hay que pagar, maestros; hay que pagar artes, deportes, ingesta, ya sea fría o caliente, y eso lleva un gran presupuesto. No creo que este año no se dé algo similar”, señaló Cepeda Salas.

Por esa razón, dijo, no se espera la colocación de escuelas de tiempo completo hasta nuevo aviso, a razón de que el proyecto se derivó de un programa federal.