Chetumal, segunda ciudad con mayor inflación en febrero

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La capital de Quintana Roo se colocó como la segunda zona metropolitana del país con mayor incremento inflacionario durante la primera quincena de febrero, al registrar una variación de 0.60%, solo por debajo de Veracruz, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El reporte señala que a lo largo de enero los estados de Yucatán, Quintana Roo y Campeche encabezaron las mayores alzas en el país, con incrementos de 1.79%, 1.15% y 0.38%, respectivamente.

En el primer mes del año, Chetumal incluso llegó a ocupar el primer lugar nacional en variación mensual, con un aumento de 1.30%. Le siguieron Mérida, con 1.17%; Cancún, con 1.07%; y Campeche, con 0.98%, todas por encima del promedio nacional de 0.38% mensual.

Las cifras confirman que el impacto inflacionario ha sido particularmente elevado en el sureste, donde los aumentos en bienes y servicios básicos han presionado el gasto de los hogares.

El Inegi detalló que parte importante del encarecimiento se concentró en productos de consumo frecuente. Entre los mayores incrementos se ubicaron los cigarrillos, refrescos envasados y alimentos preparados en loncherías, fondas, torterías y taquerías, así como restaurantes y servicios de alojamiento.

También registraron aumentos el limón, el plátano, la electricidad, el servicio doméstico y la vivienda propia, rubros con alta incidencia en el presupuesto familiar de la región.

En contraste, algunos productos contribuyeron a moderar parcialmente la inflación, como el transporte aéreo, el gas doméstico LP, el huevo y diversas frutas y verduras; no obstante, estas disminuciones no compensaron el alza general observada en la península.