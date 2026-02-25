Aprueban diputados reforma de las 40 horas sin dos días de descanso

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, la reforma constitucional que reducirá de manera gradual la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas entre 2027 y 2030, reorganiza el esquema de horas extra y prohíbe el trabajo extraordinario para menores de 18 años.

Tras más de 12 horas de debate, la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum obtuvo en lo general el respaldo unánime de las bancadas, con 469 votos a favor. Sin embargo, al discutirse las reservas en lo particular —donde se planteó incluir dos días de descanso por cada cinco de trabajo— la votación se cerró con 411 votos a favor y 58 en contra, al no prosperar esas modificaciones.

La reforma al artículo 123 de la Constitución fija en 40 horas el límite de la jornada laboral semanal y mantiene que por cada seis días de trabajo habrá derecho a un día de descanso con goce de salario íntegro.

Entre los cambios aprobados, se amplía de nueve a 12 el máximo de horas extraordinarias permitidas por semana y se prohíbe este tipo de jornadas para personas menores de edad. La reducción será paulatina: dos horas menos cada año a partir de 2027 y hasta 2030.

Al presentar el dictamen, el líder sindical Pedro Haces destacó el carácter histórico de la reforma, al señalar que ocurre 109 años después de que se estableció la jornada de 48 horas en México y seis décadas después de que la Organización Internacional del Trabajo emitiera la recomendación 116 para fijar un máximo de 40 horas semanales.

Haces citó datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para señalar que México figura entre los países con más horas trabajadas, sin que ello implique mayor productividad, argumento que también —dijo— ha sido respaldado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Aunque el aval en lo general fue unánime, PRI y PAN cuestionaron que la reforma no incluya expresamente dos días de descanso por cada cinco trabajados. Desde Movimiento Ciudadano, también hubo críticas al considerar que un solo día de descanso resulta insuficiente para garantizar la recuperación plena de las y los trabajadores.

Durante la sesión, se presentaron cientos de reservas por parte de 121 legisladores, entre ellas propuestas para incorporar el aguinaldo mínimo de 15 días en la Constitución y para establecer explícitamente dos días de descanso, pero todas fueron rechazadas.

En paralelo al debate, los coordinadores parlamentarios de Morena, PT y PVEM se ausentaron por algunas horas para acudir a Palacio Nacional, donde dialogaron con la Presidenta sobre la reforma electoral en preparación.

Con la aprobación en ambas cámaras —incluido el Senado— la reforma será turnada a los Congresos estatales, donde deberá ser avalada por al menos 17 legislaturas locales para que los cambios constitucionales entren en vigor.