Chetumal tendrá complejo multimodal en segunda etapa del Tren Maya de carga

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La infraestructura de la primera etapa del Tren Maya de carga alcanzó un avance de 67 por ciento y mantiene como objetivo iniciar operaciones tempranas hacia finales de este año, mientras el Gobierno federal prepara una segunda fase que incluirá un nuevo complejo multimodal en Chetumal.

El general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles”, presentó este miércoles los avances de las obras durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El servicio de carga había sido programado oficialmente para comenzar durante el último trimestre de 2026.

En Quintana Roo, uno de los trabajos principales se desarrolla en Cancún, donde se construye infraestructura asociada al complejo de carga y un libramiento carretero al sur de la ciudad para comunicar las carreteras federales 180 y 307, que enlazan con Mérida y Chetumal, respectivamente.

El libramiento tendrá una longitud aproximada de 9.6 kilómetros y cuatro carriles. Además de facilitar el movimiento de mercancías desde el complejo ferroviario, el Gobierno federal prevé que la vialidad contribuya a desahogar parte del tránsito que actualmente circula por el sur de Cancún.

“Independientemente que tiene una función de mover toda la carga que entre, también va a aliviar el tráfico en el sur de Cancún”, explicó Vallejo Suárez.

Los trabajos forman parte de la primera fase de infraestructura logística del Tren Maya, que contempla complejos de carga en puntos estratégicos del sureste. En febrero pasado, el Gobierno federal reportaba un avance físico de 25 por ciento y confirmó que entre las instalaciones principales en construcción se encontraban Palenque, Poxilá, Progreso y Cancún.

La expansión continuará en 2027 con una segunda etapa en la que se contempla la construcción de un complejo multimodal en Chetumal, además de cuatro instalaciones secundarias en Valladolid, Pomuch, Xpujil y Escárcega.

La incorporación de Chetumal ampliará la infraestructura logística ferroviaria en el sur de Quintana Roo y formará parte de la estrategia para utilizar la red del Tren Maya no solamente para pasajeros, sino también para el traslado de mercancías. La empresa Tren Maya ha señalado que el futuro servicio busca articular transporte ferroviario, portuario y aeroportuario para conectar las cadenas productivas del sureste con otros mercados.

Durante la misma presentación, Sheinbaum informó que su administración proyecta construir alrededor de 2 mil 400 kilómetros de infraestructura ferroviaria durante el sexenio, de los cuales aproximadamente 100 kilómetros corresponden al componente de carga del Tren Maya. La inversión ferroviaria global estimada por el Gobierno federal asciende a cerca de 750 mil millones de pesos.

La mandataria sostuvo que la ampliación de la red busca mejorar la conexión entre ciudades y regiones y generar actividad económica alrededor de los corredores ferroviarios.

Sheinbaum informó además que las obras ferroviarias actualmente en desarrollo generan más de 60 mil empleos directos y estimó que, al considerar los puestos indirectos asociados, el impacto laboral sería mayor.

El proyecto de carga complementará el servicio de pasajeros del Tren Maya, cuya red atraviesa Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La operación de ambos servicios permanecerá a cargo de la empresa estatal Tren Maya, bajo la Secretaría de la Defensa Nacional.

Para Quintana Roo, la siguiente etapa tendrá dos puntos principales: la conclusión de las instalaciones y conexiones que actualmente se desarrollan en Cancún y el inicio, durante 2027, del complejo multimodal previsto para Chetumal.