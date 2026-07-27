“Cine en tu Colonia” fortalece la convivencia en Playa

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PLAYA DEL CARMEN.- El programa “Cine en tu Colonia” ha llevado funciones gratuitas de películas infantiles y familiares a diversos parques y espacios públicos de Playa del Carmen, con el propósito de fomentar la convivencia entre vecinos y fortalecer la integración comunitaria.

El secretario de Justicia Social y Participación Ciudadana, Rusbel Pat, señaló que esta estrategia forma parte de las acciones impulsadas por el gobierno de la presidenta municipal Estefanía Mercado para reforzar el tejido social mediante actividades recreativas y culturales dirigidas a las familias.

Destacó que el objetivo es promover comunidades más unidas, donde niñas, niños, jóvenes y personas adultas puedan convivir en espacios públicos, fortalecer los vínculos familiares y participar en actividades que favorezcan la paz social y la participación ciudadana.

A través de la Dirección de Participación Ciudadana, encabezada por Emilia Elvira Jiménez, el programa transforma parques y canchas de distintas colonias en salas de cine al aire libre, ofreciendo entretenimiento gratuito para las familias del municipio.

Desde su puesta en marcha en 2026, “Cine en tu Colonia” ha realizado 22 funciones, con una asistencia cercana a mil 200 personas y la participación de más de 50 comités vecinales, consolidándose como una iniciativa para ampliar el acceso a actividades culturales y fortalecer la cohesión social.

Entre las colonias donde se han desarrollado estas funciones se encuentran Nicte Ha, Palmas I, Cataluña II, Tumbenchilán, Villas del Sol, Villas Riviera, Edén Plus, Villamar I, Cristo Rey, Misión de las Flores, Misión del Carmen, Pescadores Plus, Bellavista, Colonia Ejidal, Nueva Creación, Galaxia I, Galaxia II y Gonzalo Guerrero, entre otras.

Además del entretenimiento, el programa busca promover valores, incentivar la convivencia entre vecinos y recuperar los espacios públicos como entornos seguros para la recreación y la participación comunitaria.

Con esta estrategia, el gobierno municipal de Playa del Carmen reafirma su apuesta por acercar actividades culturales a las colonias, fortalecer la participación ciudadana y contribuir al bienestar de las familias.