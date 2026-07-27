Arranca Mara Lezama “PuenteyAndo”, en el Puente Nichupté con más de 6 mil asistentes

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CANCÚN.– Con la participación de más de 6 mil personas, la gobernadora Mara Lezama Espinosa inauguró el programa “PuenteyAndo”, una iniciativa orientada a fomentar la convivencia familiar, la movilidad activa y el aprovechamiento de los espacios públicos mediante actividades recreativas en el Puente Nichupté.

La primera edición se llevó a cabo este domingo, cuando el puente fue abierto por primera vez para uso peatonal y recreativo, permitiendo a los asistentes caminar, correr, recorrerlo en bicicleta o patines, además de disfrutar de una oferta cultural, deportiva y gastronómica. La mandataria estatal se sumó a la jornada realizando el recorrido en bicicleta.

Acompañada por la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama, la Gobernadora señaló que esta estrategia forma parte del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, al transformar una de las principales obras de infraestructura de la entidad en un espacio destinado al encuentro y la convivencia de las familias.

Durante cinco horas, el Puente Nichupté albergó pabellones temáticos con actividades a cargo de artistas, deportistas, instructores y promotores culturales. Asimismo, emprendedores locales, incluidos algunos con el distintivo “Hecho en Quintana Roo”, ofrecieron productos elaborados en el estado, impulsando el consumo local.

El operativo para la realización del evento contó con la participación de dependencias del Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Benito Juárez y diversas organizaciones, que coordinaron labores de seguridad, atención médica, protección civil, hidratación y logística.

Como parte del lanzamiento del programa, el Gobierno del Estado informó que “PuenteyAndo” se llevará a cabo el último domingo de cada mes, con la finalidad de consolidar el Puente Nichupté como un espacio permanente para el deporte, la recreación y la convivencia familiar.