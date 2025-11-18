Cirugías gratuitas de Pterigión transforman la vida de más de 300 personas en Isla Mujeres

Comparte esta Noticia

ISLA MUJERES.- Como parte de las acciones que transforman vidas, que impulsan la reintegración laboral y el bienestar de quienes viven con alguna discapacidad visual, la gobernadora Mara Lezama Espinosa visitó a los pacientes y sus familiares, beneficiarios de la Primera Jornada de Cirugías de Pterigión 2025.

En el hospital del IMSS-Bienestar, en la zona insular de Isla Mujeres, y acompañada por la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo Verónica Lezama, la titular del Ejecutivo destacó que este apoyo conjunto significa dignidad para las y los pacientes que quieren recuperar la vista, no perderla.

“El Pterigión es un padecimiento que afecta a adultos mayores, pero también a jóvenes; a veces, por falta de recursos no pueden atenderse y pierden la vista. En este gobierno humanista con corazón feminista no queremos eso, por eso ofrecemos una atención totalmente gratuita, con sensibilidad, para cerrar brechas de desigualdad y una justicia social verdadera”, dijo la Gobernadora.

Durante esta jornada, del 3 al 13 de este mes, se realizaron más de 300 cirugías gratuitas para el bienestar de personas que más lo necesitan de Benito Juárez, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Othón P. Blanco, Bacalar, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Lázaro Cárdenas.

Este es un esfuerzo conjunto con el DIF Estatal, la Secretaría de Salud, IMSS-Bienestar, la Beneficencia Pública y los gobiernos municipales, con el propósito de devolver la vista, la esperanza y la calidad de vida a quienes más lo necesitan. Representó una inversión estatal de 1 millón 700 mil pesos, pero más allá de las cifras, esta acción reflejó una oportunidad real para que más de 300 personas mejoren su salud visual, su bienestar y su independencia.