Claudia Sheinbaum anuncia reunión con Donald Trump y Mark Carney en Washington

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que en Washington. DC, prevé una breve reunión con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump y del primer ministro de Canadá, Mark Carneyc previó al al sorteo de mundial. En la conferencia de prensa, dijo que viajará en un vuelo militar por lo ajustado de los tiempos.

La conferencia de prensa de este viernes estará a cargo de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

“Nos vamos hoy en la tarde tarde-noche a Washington. Ahora sí lo informo vamos usar un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional por los tiempos de ida y vuelta, ya no nos daba la oportunidad. Nos vamos hoy en la tarde noche todavía no sé exactamente la hora dormimos en Washington en un hotel, vamos en la mañana al evento en el Kennedy Center”, dijo.

La presidenta Sheinbaum Pardo dijo que también tendrá una reunión con la comunidad mexicana antes de regresar a la Ciudad de México.

“Después vamos a tener una reunión con mexicanas y mexicanos allá. y ya nos regresamos mañana en la noche para poder estar el sábado temprano en la celebración y el domingo nos vamos a quedar aquí”, añadió.

La Jefa del Ejecutivo adelantó que este viernes 5 de diciembre la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, será la encargada de llevar a cabo la conferencia de prensa mañanera desde Palacio Nacional.

