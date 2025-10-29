Claudia Sheinbaum cuestiona cancelación de 13 rutas aéreas a Estados Unidos

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Reiterando que México no es piñata de nadie, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos, que suspendió 13 rutas aéreas de Estados Unidos a México.

“No estamos de acuerdo con esta decisión del Departamento de Transporte”, dijo en la Mañanera de este 29 de octubre, la mandataria señaló que espera que no haya un interés de promedio.

“No vaya a ser que haya un interés de otro tipo, puede ser un interés político, apoyar a unas empresas frente a otras, no vaya a ser que haya una situación de este tipo (…) México no es piñata de nadie, a México se le respeta”, sostuvo.

Sheinbaum dijo que Estados Unidos cuestiona un decreto para que la carga se moviera al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ellos dicen que no está acorde a un acuerdo firmado en 2015; y la distribución de los slots en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“Se contestaron con toda prontitud, la decisión de llevar la carga al AIFA fue una decisión soberana, la saturación del Aeropuerto de la Ciudad de México ponía en riesgo a los pasajeros. Se construye el AIFA comienzan a trasladarse unas líneas al AIFA, para disminuir los riesgos. Se toma la decisión de que se vaya la carga por motivos de protección civil.

La suspensión de los aranceles contra las exportaciones mexicanas desde Estados Unidos fue confirmada por la Presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer, el Presidente estadounidense, Donald Trump, ratificó los dichos que hizo la mandataria el lunes pasado. En la Mañanera de este 29 de octubre, la titular del Ejecutivo retomó lo que hablaron el sábado pasado.

“Hasta ahora hemos logrado un respeto muy grande de distintas instituciones del gobierno de los Estados Unidos, incluida la presidencia. El sábado tuvimos una llamada muy buena, en la que se confirmó que no se impondrán los aranceles que se habían anunciado para el 1 de noviembre. Seguimos trabajando coordinadamente”, sostuvo.

