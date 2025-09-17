Claudia Sheinbaum visitará Cancún este fin de semana

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Como parte de su gira de rendición de cuentas en cada entidad, posterior al Primer Informe de Gobierno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitará la Península de Yucatán este fin de semana.

En la Conferencia del Pueblo de este miércoles 17 de septiembre, la presidenta anunció que iniciará su gira por la península el viernes 19 de septiembre, tras participar en el simulacro nacional de protección civil en la Ciudad de México. Estará en Chilpancingo, Guerrero y la capital de Oaxaca.

El sábado 20 llegará a Tapachula, Chiapas; Villahermosa, Tabasco; y Campeche, Campeche. Y el domingo 21 de septiembre la gira iniciará en Mérida, Yucatán y posteriormente Cancún, Quintana Roo.

“Ha sido muy importante, hablamos de lo que hemos hecho en cada estado, desde los programas de bienestar hasta las obras que han iniciado o que van a iniciar el próximo año y hay mucho entusiasmo, los eventos que hemos tenido son en todo el país independientemente de qué partido haya llegado el gobernador o la gobernadora”, indicó.

Esta es la tercera semana que la presidenta acude a las entidades a rendir informes específicos; ya ha acudido a estados del norte y centro del país. Es la primera vez que un mandatario federal hace este ejercicio tras su informe nacional.