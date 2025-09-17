Permanece en terapia intensiva la exalcaldesa de Cancún Magaly Achach de Ayuso

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- La expresidenta municipal de Benito Juárez, Magaly Achach de Ayuso, se encuentra en terapia intensiva en un hospital privado de Cancún, tras sufrir un episodio de broncoaspiración mientras cenaba en su domicilio la noche del viernes.

De acuerdo con un reporte médico, la política de 79 años permanece bajo un coma inducido desde las 20:00 horas del ingreso hospitalario.

La profesora había superado un cáncer en años recientes. Sin embargo, en diciembre de 2020 fue hospitalizada tras sufrir un infarto cerebral en vísperas de Navidad.

Trayectoria política y social

Nacida en Yucatán, Magaly Achach inició su vida profesional como maestra normalista en Quintana Roo, donde pronto se involucró en la vida comunitaria al frente del Frente Único de Colonos (FUC), organización clave para los asentamientos irregulares de Cancún.

Su carrera política fue respaldada por Víctor Cervera Pacheco y dentro del PRI ocupó distintos cargos, marcando hitos en la representación femenina:

1981-1984 : Regidora en el Ayuntamiento de Benito Juárez.

: Regidora en el Ayuntamiento de Benito Juárez. 1984-1987 : Diputada local en la IV Legislatura.

: Diputada local en la IV Legislatura. 1987-1990 : Síndico municipal.

: Síndico municipal. 1990-1993 : Diputada local en la VI Legislatura (solicitó licencia para contender como diputada federal).

: Diputada local en la VI Legislatura (solicitó licencia para contender como diputada federal). 1991-1994 : Diputada federal en la LV Legislatura.

: Diputada federal en la LV Legislatura. 1999-2002: Presidenta municipal de Benito Juárez, convirtiéndose en la primera mujer en gobernar Cancún.

En 2003 renunció momentáneamente al PRI por diferencias con el entonces gobernador Joaquín Hendricks, aunque tiempo después regresó a las filas del partido.

Considerada pionera de la participación política femenina en Quintana Roo, Magaly Achach dejó huella en el desarrollo de Cancún y en la apertura de espacios para las mujeres en la vida pública.

Madre de tres hijas y esposa del profesor José Alonso “Chel” Ayuso, su vida pública estuvo marcada por la lucha social, la política y también por su fortaleza personal frente a la adversidad.