Colapso de megapuente en China deja una decena de muertos y cuatro desaparecidos

PEKÍN.- Diez personas murieron y al menos cuatro están desaparecidas tras romperse el viernes un cable en un megapuente en construcción en el noroeste de China, informó la prensa estatal.

Un video publicado por la cadena estatal CCTV mostró cómo la sección central del arco del puente Jianzha cedió repentinamente y se precipitó a las aguas del río Amarillo.

El puente de Jianzha, situado en la línea Sichuan-Qinghai, es el puente de arco continuo con vigas de acero de doble vía más largo del mundo y el primer paso ferroviario que atraviesa el río Amarillo, el segundo más largo de China.

La causa fue una falla en un cable de acero, informó la agencia estatal de noticias Xinhua.

El Diario del Pueblo reportó que 15 trabajadores y un director de proyecto se encontraban en la obra, situada en la provincia de Qinghai, cuando la cuerda se rompió en la madrugada.

Según CCTV, todavía no es posible determinar qué pasó con dos de los presentes.

El periódico indicó inicialmente que el número de muertos era de siete, pero a medida que avanzan las operaciones de rescate, cambian los balances de muertos y desaparecidos.

Imágenes publicadas en la web del Diario del Pueblo muestran el puente parcialmente construido, con la sección central aún por terminar, y dos gigantescas torres de andamios y varias grúas a su lado.

Cientos de rescatistas se movilizaron para la operación de búsqueda y rescate, informó Xinhua

Los accidentes industriales son bastante comunes en China debido sobre todo a las laxas normas de seguridad.

En diciembre del año pasado, 13 personas desaparecieron tras un derrumbe en una obra de construcción de una importante vía férrea en la ciudad de Shenzhen, al sur de China. No hubo supervivientes.

Fuente: La Jornada