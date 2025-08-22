Estefanía Mercado reconoce valentía y entrega de los bomberos de Playa del Carmen

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- En el marco del Día del Bombero, la presidenta municipal Estefanía Mercado entregó reconocimientos y anunció un bono para personal con 10, 15, 20 y 25 años de servicio en el Heroico Cuerpo de Bomberos de Playa del Carmen, quienes, con valor, entrega y vocación de servicio, protegen día a día la vida y el patrimonio de la comunidad.

“Hoy rendimos homenaje a los verdaderos héroes y heroínas, a nuestras y nuestros bomberos de Playa del Carmen, su labor no es solo una profesión, es un acto de amor hacia la comunidad. Están siempre presentes cuando más se les necesita, sin importar la hora, ni el peligro, ” expresó la alcaldesa.

Asimismo, resaltó el orgullo de verlos en acción, apoyando no sólo en Playa del Carmen, sino a municipios vecinos para combatir incendios, o en Villas del Sol, donde su intervención trajo de vuelta la vida a un bebé, y también arriesgarse por salvar una mascota. “Estos gestos nos recuerdan que su misión no solo es salvar vidas, sino también enseñarnos humanidad y compasión”, expresó.

Durante el homenaje, Estefanía Mercado también reconoció a quienes con 10, 15, 20 y 25 años de servicio ininterrumpidos han dejado una huella imborrable en esta noble institución, con un bono económico especial.

Por su parte, el secretario de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos, Darwin Covarrubias, dijo que, durante este año, el Cuerpo de Bomberos ha atendido 4,278 emergencias, entre ellas incendios, rescates, accidentes, desastres naturales y auxilios diversos. “Cada una de estas acciones representa vidas salvadas, pérdidas evitadas y familias reunidas” subrayó.

En tanto, el director de Bomberos, Yivi Méndez Jiménez, expresó que ser bombero es asumir un compromiso y responder con prontitud ante cualquier emergencia, sin importar las condiciones.

Hoy, dijo, es una oportunidad de rendir homenaje a mujeres y hombres valientes, no solo a quienes hoy forman parte del cuerpo, sino también a quienes han servido con honor, en especial a quienes dieron su vida en cumplimiento del deber.

Durante el evento, se entregaron reconocimientos a las y los bomberos por sus años de servicio en la institución:

-25 años de servicio

Wilberth Méndez Jiménez

Apolinar Rodríguez Morales

-20 años de servicio

José Luis Jiménez de la Cruz

-15 años de servicio

Heberto Torres Vargas

-10 años de servicio

Felipe de Jesús Tapia Tun

Gómez Osorio Elvin Misael

Marco Antonio Domínguez Domínguez

Erwin Israel Reyes Romero

Rebeca Gandarilla Varela

En la conmemoración estuvieron presentes el Tesorero Javier Regalado y el regidor Orlando Muñoz.

Con este homenaje, el Gobierno de Playa del Carmen refrenda su compromiso de seguir fortaleciendo a los cuerpos de emergencia y reconociendo el valor de quienes todos los días arriesgan su vida por el bienestar de las y los playenses.