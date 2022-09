Comentario editorial

Comparte esta Noticia

En términos políticos es bueno para el que llega recibir un Gobierno en piltrafas. Puedes enderezar el discurso de la austeridad, del esfuerzo de la restauración y el blablablá del nuevo tiempo, como hizo el que acaba de irse. Y luego irte sin pena ni gloria, que lo tuyo sólo es llegar, no hacer historia, como inventan los panegiristas y matraqueros de cada caso. Para el botín siempre hay de sobra, y para esconderlo en un manto de dignidades justicieras y vindicativas también sobra donde escoger a los potenciales reos de temporada (los Mauricio Góngora, por ejemplo, o las Paola González, o algún otro con que instrumentalizar el discurso anticorrupción y documentar el escándalo de conveniencia, pero con cargos que los victimicen poco y sólo por el tiempo que para entretener a la ‘opinión pública’ se requiera). No mentir, no robar, no traicionar… Andrés Manuel está curtido en el remanso cotidiano de esas frases suyas. Pero entre sus legionarios imitadores suenan al despreciable y alevoso dinosaurio presidencial setentero y tricolor aquel del ‘ya nos saquearon, y no nos volverán a saquear’.