Comercio de Chetumal, cauteloso con productos chinos

CHETUMAL.- Empresarios de la zona sur del estado se mantienen cautelosos ante las decisiones que Estados Unidos continúa tomando en el marco de su guerra comercial con China. La incertidumbre sobre los aranceles ha frenado cualquier intento de apertura hacia el mercado asiático, por temor a poner en riesgo la relación bilateral con el país vecino.

Amir Padilla Espadas, presidente de la Canaco Servytur Chetumal-Tulum, expresó que el sector comercial local no contempla, por ahora, importar productos chinos.

“Definitivamente no lo veo muy factible, porque el gobierno de Estados Unidos está pidiendo que no se exceda el tema de los productos chinos que ya habían inundado la Ciudad de México. No hay que arriesgarse”, señaló.

Además, recordó que desde la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco) se ha alertado sobre una competencia desleal por la entrada masiva de mercancía china en varias entidades del país.

Respecto al Decreto de Zona Libre de Chetumal, Padilla explicó que aunque se sigue buscando su fortalecimiento, los avances serán lentos.

En tanto, Daniel Torres Mora, representante de la Cámara de Comercio de la Zona Libre de Belice, indicó que la región podría beneficiarse por la diferencia en los aranceles.

“Para ellos solo es un 3%, mientras que en otros casos se impone hasta un 25%. Eso hace atractiva la importación asiática por Belice”, explicó.

Sin embargo, Padilla reiteró que México debe actuar con responsabilidad.

“No podemos poner en juego la estabilidad económica de las zonas fronterizas, ni los empleos que dependen del comercio formal”, concluyó.

Fuente: El Heraldo de México