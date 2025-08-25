Con el rescate del Parque de la Mujer, Mara Lezama devuelve el brillo a Chetumal 

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- En el marco del Programa de Rescate de Espacios Públicos “Que brille Chetumal”, la gobernadora Mara Lezama Espinosa inauguró el Parque de la Mujer, en la colonia Miraflores de Chetumal, un espacio de esparcimiento comunitario que beneficiará directamente a 1,781 habitantes de la zona.

Durante la inauguración, la gobernadora Mara Lezama afirmó que “la transformación de los parques es una respuesta a una demanda social de contar con espacios públicos de calidad que fortalezcan el tejido comunitario, prevengan la delincuencia y las adicciones, y generen condiciones para la reconstrucción del tejido social”.

Y exhortó a las familias a ocuparlo. “Vengan, disfruten de este espacio, es de ustedes y este gobierno diferente, humanista con corazón feminista, destina el dinero del pueblo para que regrese al pueblo, en obras como esta, para devolverle el brillo a Chetumal”.

Por su parte, la Secretaria de las Mujeres, Esther Burgos Jiménez, acompañó a la gobernadora Mara Lezama, en la entrega de este espacio, y subrayó que rescatar parques como el de la Mujer significa también generar entornos seguros y de esparcimiento para las mujeres, niñas, niños y las familias, aportando acciones para la prevención de la violencia y ofreciendo alternativas de recreación sana, cultural y deportiva para la comunidad chetumaleña.

Los trabajos de rehabilitación incluyeron pintura en áreas peatonales, bardas, gradas, pista de patinaje, rampas de acceso y juegos infantiles, además de mantenimiento en canchas de fútbol y volibol de playa, colocación de malla en el domo, instalación de 22 luminarias y 16 postes con lámparas, así como botes de basura y juegos renovados.

También se realizaron labores de jardinería y limpieza con el recubrimiento de 26 árboles y la recuperación del monumento en forma de caracol, logrando así un espacio digno y funcional para todas y todos.

La rehabilitación del Parque de la Mujer forma parte de la estrategia del Gobierno del Estado para devolver el brillo a la capital mediante la recuperación de espacios públicos dignos, seguros y funcionales que promuevan la convivencia familiar, el deporte, la cultura y la recreación.

La recuperación del espacio público fue posible gracias al trabajo coordinado de la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Gobierno, la Oficialía Mayor, la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Dirección General de Bienes y Servicios.

Para que el parque mantenga su brillo, se implementó un esquema de supervisión continua que permitirá a las y los vecinos reportar necesidades de mantenimiento mediante un código QR, fortaleciendo así la corresponsabilidad social para conservar en óptimas condiciones estos espacios públicos.