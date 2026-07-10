Confirma el Teqroo negativa de medidas cautelares contra el senador Eugenio Segura

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- El Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) confirmó la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas dentro de un procedimiento sancionador promovido contra el senador Eugenio “Gino” Segura Vázquez, al resolver uno de los asuntos abordados durante su sesión pública de este jueves.

Al analizar el Juicio Electoral 18/2026, promovido por Erikc Sánchez Córdova, el órgano jurisdiccional ratificó, por razones adicionales, el acuerdo emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), que previamente había rechazado la solicitud de medidas cautelares.

El Teqroo determinó que la sola aparición de niñas, niños y adolescentes en publicaciones difundidas por una persona servidora pública no representa, por sí misma, una afectación al interés superior de la niñez ni constituye un elemento suficiente para ordenar medidas cautelares.

Tras revisar el contenido de las publicaciones denunciadas, el tribunal concluyó que éstas correspondían a actividades públicas, entre ellas la rehabilitación de espacios deportivos, acciones en centros escolares, festejos por el Día de la Niñez y servicios municipales.

Asimismo, consideró que, de manera preliminar, no existían elementos que permitieran advertir promoción personalizada del servidor público ni riesgos para los derechos de las personas menores de edad.

El órgano jurisdiccional también señaló que algunas de las publicaciones impugnadas correspondían a notas periodísticas, las cuales están amparadas por el derecho a la libertad de expresión.

Durante la misma sesión, el Teqroo resolvió el Recurso de Apelación 6/2026, promovido por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el cual fue desechado al concluir que el asunto no corresponde a la competencia del tribunal local.

La resolución señala que los argumentos presentados por el partido impugnan aspectos relacionados con una determinación emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la ejecución de una sanción, materia cuya revisión compete exclusivamente a la autoridad electoral nacional.