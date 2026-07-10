Juzgado federal exime al Golden Parnassus de pagar multa por más de medio millón de pesos

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CANCÚN.- En medio del conflicto laboral que enfrenta el hotel Golden Parnassus de Cancún y la posibilidad de que el inmueble sea rematado para cubrir adeudos con sus trabajadores, un juzgado federal dejó sin efecto una multa superior al medio millón de pesos impuesta a la empresa propietaria del centro de hospedaje.

El Juzgado Primero de Distrito de Chetumal concedió un amparo a la sociedad mercantil Grupo Internacional de Promociones, propietaria del hotel, al considerar desproporcionada la sanción económica de 565 mil 700 pesos que le había sido impuesta por impedir la realización de asambleas sindicales en sus instalaciones durante el año pasado.

De acuerdo con la sentencia del juicio de amparo indirecto 656/2025, el juzgado concluyó que la resolución mediante la cual se fijó la multa carecía de una debida fundamentación y motivación.

El fallo señala que la sanción equivalía a cinco mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), monto que ascendía a 565 mil 700 pesos.

Esta resolución federal no modifica la sentencia emitida por el Tribunal Laboral de Chetumal dentro del procedimiento de huelga, la cual mantiene abierta la posibilidad de que el hotel sea vendido para cubrir las obligaciones laborales pendientes con sus trabajadores.

El pasado 29 de junio, el Tribunal Laboral condenó a Grupo Internacional de Promociones a pagar diversas prestaciones omitidas, incluidos salarios caídos, a más de 140 trabajadores del Golden Parnassus, luego del estallamiento de la huelga registrado en septiembre de 2025.

Hasta nueve días después de emitida esa resolución, la empresa no había promovido un amparo directo para impugnar la sentencia, aunque todavía dispone de un plazo de 15 días contados a partir de su notificación para interponer ese recurso.

El panorama jurídico de la empresa también se complica por un embargo que pesa sobre el inmueble desde 2017, derivado de un litigio sucesorio relacionado con la muerte de Salvador Francisco Ornelas Hernández, uno de los accionistas mayoritarios, según consta en la revisión del folio mercantil de la Secretaría de Economía.

De mantenerse las resoluciones judiciales vigentes, el remate del hotel podría perfilarse como una alternativa para cubrir los adeudos existentes.