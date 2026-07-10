Sheinbaum no descarta abordar con Trump el caso de “El Mayo” Zambada

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que aún no ha planteado al mandatario estadounidense el tema de la presunta participación del FBI en la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, aunque dejó abierta la posibilidad de hacerlo en una conversación futura.

Durante su conferencia de este viernes, explicó que, por ahora, el intercambio de información sobre el caso se mantiene entre la Fiscalía General de la República (FGR) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, al tratarse de las instancias competentes para esclarecer lo ocurrido.

“Son las contrapartes para poder hablar de ello y, en todo caso, lo podemos hablar con el presidente Trump en su momento. No lo he planteado directamente, pero lo podemos hacer”, afirmó.

En días recientes, la FGR dio a conocer que Mauro Alberto Núñez Ojeda, identificado como el piloto de la aeronave que trasladó a Ismael “El Mayo” Zambada de Culiacán a un aeropuerto en Texas, fue entregado al gobierno de Estados Unidos como parte del grupo de 90 personas extraditadas por México.

Sobre este caso, Sheinbaum confirmó que la decisión de entregar al piloto fue tomada por el Consejo de Seguridad Nacional.

Este órgano es el encargado de coordinar las políticas de seguridad nacional y está integrado por la persona titular de la Presidencia de la República, quien lo preside, además de los titulares de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia.

El pasado miércoles, la consejera jurídica Ernestina Godoy Ramos informó que las autoridades lograron identificar plenamente al piloto mediante dictámenes periciales en materia de audio elaborados a partir de grabaciones de los servicios de navegación aérea.

Por su parte, David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, explicó que Mauro Alberto Núñez Ojeda fue deportado inicialmente por las autoridades estadounidenses a México. Sin embargo, una vez en territorio nacional fue detenido en flagrancia por portación de armas y, posteriormente, el Gobierno de México resolvió entregarlo nuevamente a las autoridades de Estados Unidos.