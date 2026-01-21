Con más ambulancias, Playa del Carmen se convierte en el municipio con el mejor equipo para atender emergencias

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado destacó que con la flotilla de ambulancias de urgencias avanzadas, totalmente equipadas, Playa del Carmen puede atender emergencias médicas graves y realizar traslados gratuitos para la población, lo que significa un paso decisivo para fortalecer la atención médica de emergencia en el municipio.

La munícipe agradeció el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado, encabezado por la gobernadora Mara Lezama, a través de los Servicios Estatales de Salud, con el objetivo de robustecer la atención prehospitalaria y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres.

“En Playa del Carmen ya cumplimos con los parámetros internacionales de la Organización Mundial de la Salud en materia de ambulancias. Hoy somos el municipio con mayor número de ambulancias de atención gratuita para nuestra ciudadanía; contamos con tres unidades de Protección Civil, cuatro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y tres más entregadas por nuestra gobernadora Mara Lezama para reforzar este servicio. Porque para nosotros la seguridad no son solo patrullas, la seguridad también es proteger la vida, atender emergencias y cuidar a nuestra gente”, afirmó Estefanía Mercado.

La Presidenta Municipal destacó que las ambulancias están al servicio del pueblo, operadas por personal capacitado y certificado, y cumplen con toda la normatividad vigente en materia de salud, garantizando traslados rápidos, seguros y sin costo para la ciudadanía.

Por su parte, el secretario de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos, Darwin Covarrubias, informó que hoy Playa del Carmen garantiza una amplia cobertura operativa, reduciendo los tiempos de respuesta entre cuatro y siete minutos, además de la integración de personal médico y de enfermería, lo que posibilita brindar atención de urgencias avanzadas de manera gratuita.

Asimismo, explicó que las emergencias son canalizadas a través del número 911, desde donde se despacha la unidad municipal más cercana, asegurando una atención rápida y eficiente para la ciudadanía.

Por su parte, el secretario de Salud Municipal, José Antonio Uribe, destacó que con estas ambulancias Playa del Carmen alcanza los más altos estándares internacionales en atención de emergencias médicas, consolidándose como referente en Quintana Roo.

Con estas acciones, el Gobierno de Playa del Carmen reafirma que la seguridad pública también se construye desde la protección de la vida y la salud, mediante servicios médicos oportunos, gratuitos y de calidad para toda la población.