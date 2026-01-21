Sheinbaum defiende a Josefa González y descarta investigación por acoso laboral: ‘Hizo un buen trabajo’

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la embajadora de México en el Reino Unido, Josefa González-Blanco, no enfrenta carpetas de investigación en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) derivadas de su desempeño al frente de la representación diplomática.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que se revisó la actuación de la diplomática y que, aunque existió una denuncia en su contra, ésta no derivó en procedimientos administrativos o sanciones, por lo que fue considerada improcedente. Rechazó así que existan investigaciones abiertas en la Cancillería.

Las declaraciones se producen en medio de la controversia generada tras el anuncio de que el ex fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dejaría el cargo a petición de la presidenta para asumir una embajada en el extranjero, posición que posteriormente se confirmó corresponderá al Reino Unido, lo que implicaría la salida de González-Blanco.

No obstante, un reportaje del diario El País reveló que la embajadora acumula al menos 16 acusaciones en su contra por presunto hostigamiento laboral, manejo irregular de recursos y deficiencias en la gestión de la relación bilateral, señalamientos que datan desde 2021.

De acuerdo con la investigación periodística, algunas de las quejas presentadas por trabajadores de la embajada obtuvieron resoluciones favorables tanto del Órgano Interno de Control como del Comité de Ética; sin embargo, González-Blanco habría ignorado las recomendaciones emitidas, sin que la SRE fijara una postura pública al respecto.

En la misma conferencia, Sheinbaum también defendió la designación de Francisco Garduño como titular de la Dirección de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Argumentó que el nombramiento obedece a su formación jurídica y a que ya concluyó el proceso judicial en su contra por el incendio ocurrido en una estación migratoria de Ciudad Juárez el 27 de marzo de 2023, cuando se desempeñaba como titular del Instituto Nacional de Migración.

La presidenta afirmó que, tras la conclusión de dicho proceso, se determinó junto con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, que Garduño asumiera el nuevo encargo, pese a las críticas y cuestionamientos que han rodeado su actuación pasada.