Condenan a exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, por falsificación de documentos

TEPIC.- La Fiscalía General del Estado de Nayarit confirmó que el exgobernador Roberto Sandoval Castañeda recibió un fallo condenatorio por el delito de falsificación de documentos, en un proceso judicial que se suma a las acusaciones de corrupción en su contra.

Sandoval Castañeda, quien gobernó la entidad bajo el PRI entre 2011 y 2017, permanece recluido desde junio de 2021 en el Cefereso número 4 “El Rincón”, ubicado en Tepic.

De acuerdo con el comunicado oficial, la audiencia de individualización de sanción fue programada para el 11 de septiembre de 2025, fecha en la que el tribunal determinará la pena específica que deberá cumplir el exmandatario por este nuevo delito.

Procesos previos contra el exgobernador priista

El exgobernador nayarita ya enfrentaba diversos procesos penales relacionados con:

Lavado de dinero.

Enriquecimiento ilícito.

Asociación delictuosa.

Estos señalamientos forman parte de una investigación amplia por presuntos actos de corrupción durante su administración.

La condena por falsificación de documentos refuerza el conjunto de procesos legales que mantienen a Roberto Sandoval tras las rejas, convirtiéndose en uno de los casos más representativos dentro de las políticas de combate a la corrupción a nivel estatal y federal.

La defensa de Sandoval podría interponer recursos legales contra este fallo, aunque hasta el momento no se ha confirmado ninguna acción de este tipo. Las próximas semanas serán clave para conocer la sentencia definitiva que enfrentará el exmandatario priista.

