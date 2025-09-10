Lamenta Sheinbaum que se busque vincular decesos de militares con ‘huachicol’ fiscal

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió respeto para el capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga, quien ayer murió durante una práctica de tiro real en instalaciones de Puerto Peñasco, Sonora, y para el capitán Abraham Pérez Ramírez que el lunes se suicidó.

En su conferencia de prensa, la presidenta expresó su molestia por la manera en que se busca vincular esos decesos con el caso del huachicol fiscal.

“Fue un accidente”, señaló en relación al fallecimiento ocurrido ayer, “pero hay que hacer una investigación; entonces, por respeto a la víctima, ya informará el gabinete de seguridad”.

Resaltó que ayer el fiscal Alejandro Gertz Manero dejó claro que el otro capitán “ni siquiera está vinculado a las investigaciones”.

Señaló que “salió en un medio su nombre y esta persona decide quitarse la vida. Obviamente tiene que hacerse la investigación”.

Y sobre lo que pasó ayer, “hasta ahora parece un accidente, pero entró la Fiscalía General de la República a hacer la investigación… Insistir en un tema tan lamentable y sentido, me parece que no es correcto”.

Fuente: La Jornada