Confirma AMLO que Chetumal volverá ser zona libre como en los 80’s

CHETUMAL.- El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador confirmó este sábado, en su visita a esta capital, que antes de concluir con su mandato deberán quedar listos los cambios que se han planteado al decreto para que en Chetumal vuelva a operar la zona libre como en los 80’s.

El esquema de zona libre que se manejó en los 80’s, permitía ingresar mercancías con cero impuestos, pero el decreto que se estableció en 2021 ya no lo opera así, sobre todo si los productos que importan son de países con los que México tiene acuerdos comerciales. Esto, dijo el presidente, se va a resolver este año.

“Estamos por iniciar un mercado de productos extranjeros que se va a poder consumir en Chetumal a bajo precio. Van a venir a comprar esos productos aquí porque no se va a cobrar impuestos. Se está actualizando el decreto para que Chetumal vuelva a ser lo de antes, ya debe quedar listo en estos días. Hoy me van a informar de los avances, ya está la Secretaría de Economía y la gobernadora (Mara Lezama) trabajando en este tema, se los he encargado y antes de que yo termine mi mandato va a estar funcionando el mercado libre”, aseveró el mandatario.

La capital del Estado es considerada zona libre desde que el Gobierno federal lo decretó como algo oficial desde el 1 de enero de 2021, buscando el beneficio para los comerciantes que trabajan con la mercancía importada.

Sin embargo, la mayoría del sector empresarial coincide que hasta el momento no ha funcionado como se esperaba y no hay beneficios adicionales a los que ya tienen con la venta de esos productos, por lo que han insistido en que se hagan modificaciones para que realmente el decreto sirva para la reactivación económica de Chetumal, sin saber a ciencia cierta si sus solicitudes tendrán una respuesta favorable.

Por lo que ahora que el mandatario federal ha anunciado que sí habrá modificaciones, todo el sector empresarial finalmente podría tener efectos positivos en la compra y venta de mercancías de importación y no únicamente las empresas que cumplen ciertos requisitos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que por cierto son solamente dos las que lograron registrarse.

Fuente: Cambio22