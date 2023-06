Confirma AMLO que el AICM estará bajo control de la Marina

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MEXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó esta mañana que la Secretaría de Marina (Semar) estará bajo control Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El mandatario detalló que gracias a la presencia de dicha corporación se ha logrado disminuir varios delitos que azotaban a la terminal aérea de la capital del país.

“La presencia de la Marina ha garantizado muchas cosas en el aeropuerto de la Ciudad de México, se está controlando mucho, ya no hay robo de maletas y se cuida que no entren drogas, no como antes”, comentó.

En este contexto, el político mexicano hizo referencia a que en gobiernos anteriores el AICM era controlado por las mafias del poder, mismas que permiten que gentes del narco hicieran lo que quisieran en la terminal.

Fuente: Excélsior