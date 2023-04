Confirma AMLO que ya hay acuerdos para vender el avión presidencial

Comparte esta Noticia

(Photo by ALFREDO ESTRELLA / AFP)

CIUDAD DE MÉXICO.- Tardó cinco años, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador aún podría cumplir su promesa de vender el avión presidencial.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano confirmó que su gobierno está negociando la venta de la aeronave; sin embargo, aclaró que aún no se ha cerrado ningún contrato.

“Hay la posibilidad de que se venda, no puedo decir más. Solo que al obtenerse ese recurso se va a destinar para la construcción de dos hospitales: uno en Tlapa -en la montaña de Guerrero- y otro en Tuxtepec, Oaxaca. Se venda o no se venda el avión, esos hospitales los vamos a hacer, pero me gustaría que ese dinero se destinara a esos hospitales”, declaró AMLO en Palacio Nacional.

Cuestionado sobre cuál sería el monto de la transacción, el titular del Ejecutivo dijo que no podía revelar más detalles sobre la negociación y pidió esperar a que se concrete la venta.

“Hay un acuerdo, pero todavía no sé si se firmó. Hay que esperar”, rogó.

Fuente: El Financiero