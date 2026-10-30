Confirma el Ieqroo que alcaldes y diputados de Quintana Roo podrán buscar reelección en 2027

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CHETUMAL.- Los actuales alcaldes, regidores, síndicos y diputados locales de Quintana Roo podrán competir por un periodo consecutivo adicional en 2027, mientras que las prohibiciones constitucionales de reelección y nepotismo electoral comenzarán a aplicarse en 2030, confirmó el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo).

El Consejo General aprobó este jueves, por unanimidad, los criterios para registrar candidaturas a la gubernatura, los 11 ayuntamientos y las 15 diputaciones locales que estarán en disputa en el próximo proceso electoral.

Los lineamientos mantienen para 2027 la posibilidad de reelección consecutiva de integrantes de ayuntamientos y del Congreso estatal que cumplan los requisitos legales. La definición ocurre mientras los partidos, particularmente Morena, PVEM y PT, preparan sus procedimientos internos de selección.

El organismo también aprobó aplicar la Ley 3 de 3 contra la Violencia, que impide acceder a cargos públicos a quienes se encuentren en los supuestos legales de suspensión de derechos por violencia política contra las mujeres en razón de género, incumplimiento de obligaciones alimentarias y otras conductas previstas en la legislación.

La revisión se efectuará al registrar las candidaturas y nuevamente antes de declarar la validez de las elecciones y entregar las constancias de mayoría.

Asimismo, se fijaron reglas de paridad y acciones afirmativas, además de la obligación de difundir la información curricular y de identidad de las personas postuladas en el sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles”.

En materia de gasto, el Consejo General autorizó topes de campaña municipales por un total de 40 millones 620 mil 87 pesos. Benito Juárez tendrá el límite más alto, con 19 millones 379 mil 843 pesos, seguido de Playa del Carmen, con 7 millones 587 mil 832 pesos, y Othón P. Blanco, con 4 millones 789 mil 108 pesos.

Para Cozumel se establecieron 2 millones 14 mil 756 pesos; Felipe Carrillo Puerto, un millón 624 mil 803; Tulum, un millón 381 mil 82; Bacalar, 938 mil 324, y José María Morelos, 792 mil 91 pesos.

Los límites restantes serán de 743 mil 347 pesos para Isla Mujeres, 718 mil 975 para Puerto Morelos y 649 mil 921 para Lázaro Cárdenas.

Las precampañas municipales tendrán un límite conjunto de 8 millones 124 mil 17 pesos. De esa cantidad, Benito Juárez dispondrá de un máximo de 3 millones 875 mil 968 pesos; Playa del Carmen, un millón 517 mil 566, y Othón P. Blanco, 957 mil 821 pesos.

Para las 15 diputaciones locales, los topes de campaña sumarán también 40 millones 620 mil 87 pesos y los de precampaña, 8 millones 124 mil 17 pesos. El distrito 10 tendrá el mayor límite de campaña, con 3 millones 213 mil 48 pesos, mientras que el distrito 3 registrará el menor, con 2 millones 299 mil 96 pesos.

Respecto al financiamiento privado de los partidos en 2027, las aportaciones del conjunto de la militancia de cada organización podrán alcanzar 45 millones 307 mil 14 pesos. Las contribuciones de sus candidaturas tendrán un máximo de 5 millones 663 mil 376 pesos.

El financiamiento conjunto de simpatizantes estará limitado a un millón 801 mil 328 pesos, con aportaciones individuales de hasta 90 mil 66 pesos.

Para aspirantes a una candidatura independiente a la gubernatura, el límite de aportaciones durante la etapa de respaldo ciudadano será de 8 millones 124 mil 17 pesos.

En la misma sesión, el Consejo General recibió informes anuales de distintas comisiones, aprobó 11 resoluciones de procedimientos ordinarios sancionadores y avaló actas de sus actividades institucionales.