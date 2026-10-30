Sheinbaum destaca inversión pública y poder adquisitivo tras crecimiento económico de 3.2%

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La economía mexicana creció 3.2 por ciento anual en el tercer trimestre de 2026, por encima del 2.2 por ciento registrado en el segundo y de la previsión de 3 por ciento de los analistas consultados por Bloomberg, según los datos preliminares del instituto nacional de estadística citados por ese medio.

En ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que existe confianza para invertir en México y sostuvo que el gasto público contribuye a impulsar la inversión privada.

Durante la conferencia matutina del 30 de octubre, en Palacio Nacional, la mandataria destacó el incremento de la producción y la participación de capitales nacionales y extranjeros.

“Hay confianza en México para la inversión”, expresó. Añadió que desde el segundo trimestre su administración anticipaba un cierre favorable del año.

De acuerdo con Bloomberg, la aceleración del producto interno bruto durante los tres meses hasta septiembre estuvo impulsada por la inversión pública y privada, además de la fortaleza de las exportaciones.

Sheinbaum sostuvo que la evaluación económica también debe considerar la distribución de la riqueza. Atribuyó al aumento de los salarios y a los programas de bienestar una mayor capacidad de compra de las familias.

Como ejemplo, mencionó la demanda de plataformas de comercio electrónico como Mercado Libre y Amazon, que, según su argumento, refleja el poder adquisitivo de la población.

La presidenta describió ese comportamiento como una combinación de economía “desde abajo” e inversión nacional y extranjera.