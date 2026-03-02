Confirma García Harfuch captura de presunto implicado en homicidio de Carlos Manzo

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que la madrugada de este lunes fue detenido en Michoacán Gerardo “N”, alias “El Congo”, presunto integrante de la célula criminal que atentó contra el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

De acuerdo con el funcionario, la captura se realizó mediante un operativo coordinado encabezado por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la SSPC y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

García Harfuch señaló, a través de la red social X, que el detenido es identificado como generador de violencia en la región y estaría vinculado con delitos de alto impacto, entre ellos extorsión a productores de aguacate y limón, agresiones contra grupos rivales y diversos homicidios.

Según la información oficial, “El Congo” operaba bajo las órdenes de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, quien fue detenido en noviembre de 2025 como parte de las acciones para desarticular la estructura criminal que opera en esa zona.

Las autoridades indicaron que la aprehensión forma parte de las investigaciones para esclarecer el ataque contra el alcalde y debilitar a la organización delictiva con presencia en Uruapan, municipio considerado estratégico por su papel en la producción y exportación de aguacate.

La violencia en la región ha impactado de manera directa al sector agroexportador, uno de los pilares económicos de Michoacán, debido a amenazas, cobros ilegales y disputas por el control territorial.

El gabinete de seguridad federal subrayó que las investigaciones continúan con el objetivo de detener a todos los involucrados en el atentado y en los delitos atribuidos a esta célula criminal.