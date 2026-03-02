Proyecto “Muelle Cozumel” queda definitivamente cerrado

Comparte esta Noticia

COZUMEL.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó la autorización al proyecto “Muelle Cozumel, Terminal de Cruceros”, conocido como el Cuarto Muelle de Cozumel, y determinó el archivo definitivo del expediente, tras una nueva revisión integral de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por los promoventes.

El director general de Impacto y Riesgo Ambiental, Óscar Eduardo Ramírez, informó que el pasado 26 de febrero la dependencia dejó sin efectos el oficio emitido en diciembre de 2021, mediante el cual el proyecto había recibido una autorización condicionada. Explicó que la MIA fue reevaluada considerando la totalidad del expediente y observaciones técnicas que no habían sido ponderadas previamente.

Entre los elementos incorporados en esta revisión se encuentran las recomendaciones de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), así como la existencia de un área de refugio para flora y fauna marina en la costa occidental de la isla y la normatividad ambiental vigente en materia de conservación de ecosistemas marinos.

Desde la perspectiva del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), la resolución sienta un precedente relevante en los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental en México, al demostrar que los mecanismos legales pueden operar cuando se sustentan en argumentos técnicos y jurídicos sólidos, acompañados de participación ciudadana.

El organismo señaló que la decisión refuerza la obligación de proteger ecosistemas sensibles, como los arrecifes y la biodiversidad marina de Cozumel, y subrayó que la comunidad local tuvo un papel activo en la defensa ambiental y en la exigencia de una revisión a fondo del proyecto.

La negativa, añadieron, debería marcar un punto de inflexión en la autorización de desarrollos turísticos y costeros de gran escala, a fin de garantizar el cumplimiento estricto de los principios de legalidad, prevención y precaución ambiental.