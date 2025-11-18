Confirma Sheinbaum ataque del CJNG contra militares durante operativo en Michoacán

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) atacaron en Michoacán a efectivos del Ejército durante el despliegue que se realizó para capturar a Ángel Chávez Ponce, El Camaleón, líder de una célula de esa organización criminal.

A pregunta sobre los narcobloqueos que se dieron ayer en diversos puntos de esa entidad, como respuesta al operativo para la aprehensión, la mandataria señaló:

“Lo informaron en el gabinete (de seguridad de esta mañana), lo informaría el gabinete de seguridad en este caso. Hubo una agresión de parte de este grupo delictivo a miembros del Ejército, y derivado de eso se dio toda esta circunstancia. Pero ya lo puede informar con más detalle el Gabinete de Seguridad”.

El operativo de las fuerzas estatales y federales para capturar al líder regional del CJNG —que no logró su objetivo— dejó dos presuntos criminales muertos en la comunidad de La Cantera, municipio de Salvador Escalante.

En respuesta al despliegue policiaco, presuntos integrantes de esa organización delincuencial bloquearon con al menos 15 vehículos incendiados vialidades en municipios de las regiones de Pátzcuaro, Zamora, Bajío y Ciénega de Chapala, según informes del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia.

Fuente: La Jornada