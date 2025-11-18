Trump dice que podría lanzar ataques contra los cárteles en México

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.- Donald Trump afirmó ayer que podría lanzar ataques contra México para impedir el ingreso de drogas a Estados Unidos. “¿Lanzaría yo ataques en México para detener el narcotráfico? ¡No tengo problema! Haremos lo que sea necesario para detenerlo”.

Durante un acto sobre la Federación Internacional de Futbol Asociación en la Casa Blanca, el mandatario se refirió además a los disturbios durante la marcha del sábado en la Ciudad de México. “He estado viendo lo que pasaba en la Ciudad de México este fin de semana. Hay graves problemas allá; no estoy contento con México”.

A la pregunta de la prensa sobre si una intervención militar sólo sería con el permiso de México, afirmó: “no respondería a esa pregunta. He estado hablando con México; ellos saben cómo lo digo.

“Estamos perdiendo cientos de miles de personas por las drogas. Así que ahora hemos cerrado las rutas marítimas, pero conocemos cada una de ellas; sabemos las direcciones de todos los narcotraficantes, dónde está su puerta. Sabemos todo de cada uno de ellos. Están matando a nuestra gente. Esto es como una guerra. ¿Lo haría? (lanzar ataques) Con mucho orgullo. ¿Lo haría en los corredores terrestres? Sin duda. Por cada barco salvamos 25 mil vidas”. Aseveró que “prácticamente no entran drogas a nuestro país por mar”.

Para concluir, el magnate aseguró que si fuera al Congreso para presentar estos ataques, tanto republicanos como demócratas estarían de acuerdo. “Probablemente iría al Congreso y diría: a menos que estén locos. Hemos perdido cientos de miles de personas… Gran parte de estas pérdidas provienen de México, así que, para que quede claro, no estoy contento con México”.

Trump basa su conclusión de que el tráfico de enervantes llega a Estados Unidos por México en que los recientes ataques militares han permitido disminuir 85 por ciento el tráfico a través del mar, según su gobierno. No aportó evidencias de estos dichos.

“No sé quiénes serían ese 15 por ciento. Eso es una señal importante”, destacó.

Estados Unidos ha desplegado un importante contingente militar en aguas del Caribe, oficialmente para combatir el narcotráfico. En las últimas semanas ha efectuado 21 ataques contra lanchas que, acusa sin pruebas, transportaban drogas, en el Caribe y el Pacífico, en los que han sido asesinadas 83 personas, de acuerdo con un recuento basado en comunicados oficiales.

