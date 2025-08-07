Confirman que Hugo Aguilar tendrá tres ceremonias para asumir presidencia de la SCJN

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, junto con los otros ocho integrantes del Pleno del Máximo Tribunal, tendrán tres ceremonias el próximo 1 de septiembre, para asumir sus respectivos cargos.

Tras la segunda reunión de las ministras y ministros electos, se estableció que ese día las ceremonias consistirán en la toma de protesta de sus cargos, como lo establece la Constitución, ante el Pleno del Senado de la República.

Posteriormente, se realizará la sesión solemne de instalación del Pleno, en la sede la SCJN; en calzada José María Pino Suárez 2, en el Centro Histórico.

Tras la toma de posesión del Pleno, se designará a la comisión administrativa del nuevo órgano judicial y, el ya ministro presidente, Aguilar Ortiz convocará a la sesión del martes 2 de septiembre, en la que se empezarán a resolver asuntos.

La tercera ceremonia consistirá en la tradicional de la entrega de Bastón de Mando y Servicio, por parte de las autoridades indígenas y afromexicanas, a cada una de las ministras y los ministros.

Este evento se realizará en un templete que se instalará frente a la sede de la SCJN, a un lado del monumento instalado para recordar la fundación de Tenochtitlan, integrado por la figura de un águila parada en un nopal, devorando una serpiente, observada por integrantes del grupo del grupo fundador del imperio azteca.

Fuentes del Máximo Tribunal indicaron que, únicamente se están afinando los horarios para realizar las ceremonias, debido a que ese día también la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presenta su Primer Informe de Gobierno.

Además, ese día también se instala el Congreso de la Unión, con la ceremonia de la recepción del Informe Presidencial, a las 17:00 horas.