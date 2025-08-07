Chetumal inicia su transformación con el Plan México, destacan Marcelo Ebrard y Mara Lezama

Comparte esta Noticia

CHETUMAL- En un hecho considerado histórico para la capital de Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama Espinosa y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, firmaron el Convenio de Coordinación para la Implementación, Desarrollo y Operación del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, el primero en todo el país en iniciar actividades como parte del Plan México, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Desde el Recinto Fiscalizado Estratégico, donde se ubicará este polo, Marcelo Ebrard anunció que Chetumal es el punto de partida para los trabajos de este nuevo modelo económico nacional:

“Iniciamos aquí los trabajos, lo hacemos en serio y vamos a cumplir”, expresó el titular de Economía.

Aseguró que, con una estrategia enfocada en infraestructura, incentivos fiscales y atracción de inversiones, este polo detonará el desarrollo de la región.

“Con producir el 15% de lo que consume la Riviera Maya en insumos, Quintana Roo será una potencia económica”, afirmó.

La gobernadora Mara Lezama destacó que este proyecto representa una esperanza largamente anhelada para las familias del sur del estado, al brindar nuevas oportunidades de empleo, crecimiento y arraigo. Subrayó que el polo es parte de una transformación que impulsa el bienestar de jóvenes, mujeres y productores que buscan desarrollarse en su propia tierra.

Más tarde, en el Centro Internacional de Negocios y Convenciones de Chetumal, se llevó a cabo la entrega de 14 certificados “Hecho en México” a empresas locales. En este evento, Marcelo Ebrard explicó que dicha certificación forma parte del mismo Plan México, y tiene como fin dar identidad, calidad y proyección internacional a los productos nacionales.

“El distintivo ‘Hecho en México’ garantiza la calidad del producto, les da identidad en el mundo. Tenemos ya más de mil 100 certificados entregados y debemos cuidar esa imagen y esa calidad”, enfatizó.

También señaló que el gobierno federal y la Secretaría de Economía trabajan para que la producción local no solo sobreviva, sino que compita globalmente ante los desafíos del cambio económico mundial.

“Los Polos de Desarrollo tienen por objetivo impulsar la producción, el crecimiento económico, el fomento a la inversión. Eso se está haciendo en Chetumal, la capital del Estado”, puntualizó Ebrard.

La gobernadora Lezama reconoció el respaldo del Gobierno de México, en especial de la presidenta Sheinbaum y del secretario Ebrard, para consolidar una nueva etapa para el sur del Estado.

“Estamos dando pasos firmes para devolverle el brillo a Chetumal, que nunca debió perder. Este distintivo no solo reconoce productos, sino el talento de nuestra gente y la esencia de nuestra identidad”, declaró.