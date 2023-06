Confirman que restos hallados sí son del submarino “Titán”

ONTARIO.- Al parecer la búsqueda del submarino Titán que bajó 3 mil 800 metros en las profundidades de mar para ver los vestigios del Titanic llegó a su fin este jueves, ya que uno de los amigos de dos de los cinco tripulantes que viajaban a bordo confirmó que los escombros que halló la Guardia Costera de Estados Unidos se tratan del batiscafo.

Durante una entrevista en vivo para el medio Sky News, el amigo de los tripulantes del sumergible Titán, indicó que recibió la confirmación a través de su número de Whatsapp.

🚨BREAKING: Friend of 2 of the missing passengers has confirmed that the debris found earlier today is from the Titan submersible. He received the confirmation live via Whatsapp.



This confirms what we've been assuming since yesterday:



1. The submersible had a catastrophic… pic.twitter.com/fjx27syreV