Congreso de la Unión da entrada a iniciativa para prohibir cobros y restricciones para el acceso a las playas de México

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión dio entrada la tarde de este miércoles a la iniciativa presentada por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, para prohibir los cobros para acceder a las playas públicas en México, garantizar que existan pasos libres hacia la misma entre propiedades costeras, y que se conceda un día de entrada gratuita a la semana a todo público en las áreas naturales protegidas.

El proyecto, suscrito también por el diputado de Morena Enrique Vázquez Navarro, establece que “se prohibirá la imposición de cobros, cuotas o condiciones restrictivas para el ingreso a las playas”, con el objetivo de que el principio de acceso universal a los bienes nacionales “se convierta en una realidad tangible, sin que las medidas de conservación ambiental se transformen en barreras excluyentes”.

La iniciativa también reformaría el artículo 127 de la Ley General de Bienes Nacionales, para impedir que los concesionarios de la Zona Federal Marítimo Terrestre restrinjan el acceso y obligarlos a prever pasos públicos de uso común.

El proyecto también tiene la intención de “asegurar que en todas las áreas naturales protegidas se disponga de al menos un día semanal de acceso gratuito para el público en general”, preferentemente fines de semana y días festivos.

El documento cita como ejemplo al municipio de Tulum, Quintana Roo, donde accesos a playas dentro de áreas naturales protegidas fueron restringidos bajo el argumento de conservación.

Señala que en febrero de 2023 la Conanp comenzó a cobrar 58 pesos en el Parque Nacional Tulum, y que desde diciembre pasado el Grupo Aeroportuario, Ferroviario de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica (Gafsacomm) aplicó cobros en playas públicas de esa área natural, como Santa Fe, Pescadores y Paraíso, a las cuales incluyó dentro de su proyecto llamado Parque del Jaguar.

Actualmente, los extranjeros llegan a pagar 515 pesos y los turistas nacionales 355 pesos, porque el Parque del Jaguar ha comenzado a cobrar los paquete completo, incluso si solo acceden a la zona arqueológica.

La iniciativa advierte que estas medidas han derivado en litigios, reclamos ciudadanos y tensión social, beneficiando únicamente a intereses particulares.

En caso de ser aprobada, las autoridades federales, estatales y municipales estarán obligadas a procurar por lo menos un paso de acceso público a las playas por tramo costero.

El objetivo de la reforma es que “que el disfrute del patrimonio natural del país, no sea un privilegio sujeto a pago, sino un derecho accesible para todas y todos. Se trata de equilibrar el interés ecológico con el mandato constitucional de acceso libre a las playas mexicanas”, indica la iniciativa morenista.

“El derecho para acceder a la costa, no debe estar condicionado a la capacidad de pago, ni debe de estar reservado para un sector poblacional capaz de cubrir una cuota económica”, apunta.

Cabe mencionar que en la conferencia matutina que ofreció la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 15 de agosto en Chetumal, Quintana Roo, afirmó que “las playas son de la gente, son del pueblo, son nacionales, y tiene que haber acceso al pueblo de México a las playas, no pueden privatizarse”.

Ese día adelantó que “se revisa también que las visitas a las zonas arqueológicas del país tengan un día de acceso gratuito”, aunque cabe señalar que la Ley Federal de Derechos ya establece ese día gratuito, que es todos los domingos, sólo que en Parque del Jaguar lo niega al obligar a pagar la cuota de entrada al propio parque, dentro del cual quedó incluida la zona arqueológica de Tulum.

Fuente: Cambio22