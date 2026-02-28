Constata Mara Lezama renovación de gimnasio al aire libre en el Kilómetro 0 de la Zona Hotelera

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- El gimnasio al aire libre ubicado en el Kilómetro 0 del Bulevar Kukulkán, en la zona hotelera, fue renovado en su totalidad con nuevos aparatos diseñados para resistir la corrosión del ambiente marino, informó la gobernadora Mara Lezama durante un recorrido por el lugar.

Acompañado de Ricardo Archundia, director general del Instituto de Infraestructura Turística (INFRATUR), la Gobernadora explicó que la sustitución de los equipos respondió a solicitudes ciudadanas, ante el desgaste y oxidación de las estructuras anteriores, afectadas por la cercanía con el mar y las altas temperaturas. “Hoy están completamente nuevos, finalizados para que puedan ser utilizados en este ambiente”, señaló.

El espacio, ubicado en el camellón central frente a la fuente Kukulkán, en el llamado Kilómetro 0 de la zona hotelera de Cancún, cuenta ahora con pasamanos, barras, equipos elípticos y estaciones de ejercicio, todo con código QR que, al escanearlos, los usuarios pueden acceder a rutinas específicas y conocer qué músculos se trabajan en cada aparato.

Ricardo Archundia, destacó que los equipos permiten ejercitarse con el propio peso corporal, lo que reduce riesgos y los hace aptos para menores, jóvenes, adultos y personas adultas mayores.

Además de la instalación del nuevo gimnasio, se realizaron trabajos de pintura, jardinería, colocación de bancas y rehabilitación con geotextil en el área verde. La fuente Kukulkán también recibió mantenimiento integral: se reparó una fuga, se sellaron grietas y se renovó la pintura.

La Gobernadora subrayó que se trata de una inversión pública estatal, dinero del pueblo que regresa al pueblo, destinada a recuperar espacios comunitarios y fomentar hábitos saludables de manera gratuita. “Es dinero del pueblo que regresa al pueblo. Queremos que hagan ejercicio, que lleven una vida sana y hagan comunidad”, expresó.

El gimnasio permanece abierto al público todos los días y puede ser utilizado sin costo por residentes y visitantes que transitan por uno de los puntos más emblemáticos de la zona hotelera.