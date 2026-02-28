Estefanía Mercado destaca cooperación global en el Congreso Internacional de Protección Civil

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- En un encuentro que refrenda el compromiso con la cooperación internacional y la construcción de comunidades resilientes, la presidenta municipal Estefanía Mercado entregó reconocimientos a especialistas de alto nivel que participaron en el Primer Congreso Internacional de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Desastres, realizado del 25 al 27 de febrero en este destino del Caribe Mexicano.

Durante la ceremonia, Estefanía Mercado reconoció la contribución académica, científica y operativa de Mariano Katase Ruiz, Enrique Guevara Ortiz, Alan Michael Lavell, Ernesto Alejandro Cetina Pacheco, Mario Álvaro Ruiz Velázquez, Luis Eduardo Pérez Ortiz Cantino, Alonso Brenes Torres, Iracema Alcántara Ayala, Karla Karina Coral Argüelles y Gonzalo de la Peña Viderique, quienes compartieron experiencias y buenas prácticas en materia de prevención, atención y mitigación de desastres.

De manera especial, la munícipe reconoció la labor de Darwin Covarrubias, secretario de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos, por impulsar la realización de este foro internacional que fortaleció los vínculos de colaboración entre instituciones, organismos y especialistas de distintas regiones del mundo.

En este marco, Estefanía Mercado subrayó que el intercambio de conocimiento entre países es fundamental para enfrentar los efectos del cambio climático y los fenómenos naturales extremos, destacando que Playa del Carmen asume un papel activo dentro de la agenda internacional de la gestión integral del riesgo.

“La protección civil hoy exige una visión global, basada en la ciencia, la cooperación internacional y la corresponsabilidad social. Este Congreso coloca a Playa del Carmen como un referente en la construcción de territorios más seguros y resilientes”, afirmó.

En el último día del encuentro, la presidenta municipal asistió a la conferencia magistral sobre riesgos asociados a huracanes, impartida por la doctora Iracema Alcántara Ayala, quien expuso los principales retos globales en la reducción del riesgo de desastres y la adaptación ante escenarios climáticos cada vez más complejos.

El Congreso Internacional de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Desastres congregó, durante tres días, a más de 2 mil participantes, destacando la presencia de especialistas provenientes de 13 países y 27 estados de la República Mexicana, consolidando a Playa del Carmen como sede estratégica para el diálogo internacional en materia de protección civil.

Con este evento, el gobierno municipal fortalece la proyección internacional del destino y posiciona a Playa del Carmen dentro del circuito global del turismo de congresos y convenciones, así como en la agenda internacional de la gestión de riesgos y resiliencia urbana.