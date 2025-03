Construcción de casas de Infonavit acabará con corrupción: Sheinbaum

Comparte esta Noticia

COLIMA.- La construcción de un millón de viviendas por parte del Gobierno federal tiene como fin acabar con la corrupción en ese sector, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Desde Colima, donde colocó la primera piedra de la obra de un conjunto habitacional en Manzanillo, la titular del Ejecutivo recordó que a lo largo de su sexenio se construirán un millón de viviendas entre el Infonavit y la Comisión Nacional de Vivienda en sitios cercanos a fuentes de empleos y de servicios.

“Antes daban crédito para que los privados desarrollaran la vivienda, tanto, que hay una cantidad de viviendas abandonadas, porque construyeron viviendas lejos de los centros urbanos. Muchísimos lugares en todo el país, viviendas donde se iba a vivir el trabajador, y decía: ‘bueno y ahora cómo me voy a mi trabajo si hago tres horas para ir y venir’, o viviendas que no tenían acceso al agua, que no tenían ni luz”, explicó Sheinbaum.

“Ah, pero eso sí, daban créditos y créditos y créditos impagables ¿para beneficio de quién? Del que construía y de quien estaba entonces dando esos créditos, es decir corrupción. La corrupción se acabó”, abundó.

Durante el acto protocolario llevado a cabo en Manzanillo, la presidenta afirmó que también hay un programa en el Infonavit para mejorar las condiciones de los créditos que pagan los beneficiarios.

Al respecto, Octavio Romero, titular del Infonavit, dijo que ya hay cerca de cuatro millones de beneficiarios del programa de reestructuración de créditos, que, por sus condiciones, eran impagables.

“De estos cuatro millones, 600 mil disminuyeron ya su tasa de interés, su mensualidad y/o su saldo de crédito. 1.2 millones están siendo atendidas en las delegaciones y centros de servicio para encontrar soluciones a la medida de sus posibilidades de pago, y 500 mil familias van a disminuir su tasa de interés al cuatro por ciento a partir del mes de julio de este año.

“A 1.7 millones se les otorgarán tasas a partir del cuatro por ciento y en algunos casos quitas al monto”, explicó Romero.

Sheinbaum reiteró que el 1 de junio se desarrollará la elección de jueces, magistrados y ministros, en el Poder Judicial, que se trata de una fiesta democrática y que una elección de ese tipo no se realiza en ninguna otra parte del mundo.

Recalcó que a México se le respeta, pues es un país libre, independiente y soberano.

