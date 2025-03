Salgado Macedonio dice que si “el pueblo” lo elige en 2027, no sería nepotismo

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Los estatutos de Morena no pueden estar por encima de la Constitución, la cual le garantiza su derecho a votar y ser votado, señaló Félix Salgado Macedonio en una reunión con simpatizantes.

Afirmó que él está apoyando todas las propuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum, “pero como me han fregado; la de San Luis Potosí va a ser candidata a gobernadora con el Verde con todas las de la ley”.

“El de Zacatecas va a ser candidato a gobernador por el PT y el Verde con todas las de la ley, mientras aquí el tarugo de Guerrero, como es de Morena, pues no va a ser, porque le van a poner un candado que diga que no puede ser el familiar de la gobernadora candidato”, indicó.

Señaló que esto lo hace estar en desventaja frente a los otros dos senadores que tienen aspiraciones a la gubernatura de su estado. Reiteró que de postularse y ganar la gubernatura de Guerrero en el 2027, en relevo de su hija Evelyn Salgado Pineda, no habría ningún acto de nepotismo, pues llegaría a la gubernatura con el apoyo del pueblo, a través de las urnas y no sería su hija quien lo nombraría, ni le heredaría el cargo.

Y se preguntó “¿Por qué no puede ser de aquí al 2030? Porque no y porque se ve mal”, pues entonces no le entramos porque se ve mal, pero que decimos, lo que el pueblo diga”. Más adelante agregó: “Yo no he dicho que quiero ser. Ni he dicho nada, pero sí conozco de leyes, si conozco las leyes”.

“El 35 Constitucional que dice: Todo mexicano tiene derecho a votar y a ser votado. ¿Cómo le borro, cómo le quito esa garantía individual a las personas?, no puedo. El 39 Constitucional establece que el poder dimana del pueblo. El poder no dimana de una persona, o sea, la gobernadora no me va a hacer el gobernador”.

Volvió a señalar que el poder dimana del pueblo y hay que ir a las urnas y el que gana ese es. Se volvió a preguntar: entonces ¿dónde está el nepotismo? Y agregó. “el nepotismo es cuando el gobernante pone a su familia, eso es nepotismo; lo otro no es nepotismo, lo otro es una elección popular a la que hay que ir y el pueblo te elige o el pueblo te rechaza”, afirmó.

Concluyó diciendo que no se va a cambiar de partido para ser candidato, pues él es fundador de Morena y el apoya al 100% a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Fuente: Excélsior