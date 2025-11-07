Continúa el proyecto del libramiento vial en Tulum; realizarán ajustes al trazo

Comparte esta Noticia

TULUM.- El director general de Infraestructura Pública, Christian Moguel, aclaró que el proyecto del libramiento vial de Tulum no ha sido abandonado, sino que actualmente está en proceso de reforma de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), debido a ajustes en el trazo de las rutas norte y sur.

En días pasados la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) se desistió oficialmente ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) del proyecto, que contemplaba una vía de 26 kilómetros con tres entronques a desnivel en el municipio de Tulum, que había sido ingresado a evaluación ambiental el 18 de mayo de 2021.

Sin embargo, el funcionario local explicó que, tras una reunión reciente con la SICT, se determinó la necesidad de redefinir el proyecto, específicamente los ramales del libramiento, por diversas condiciones geográficas, entre ellas la presencia de suelos cavernosos, característica común en la zona.

“Sí, efectivamente hay una redefinición de las rutas de los ramales norte y sur, y esa es la razón principal (del desistimiento). No se ha abandonado el proyecto; va adelante”, aseguró Moguel.

Detalló que de acuerdo con la información presentada por la federación, el proyecto ejecutivo del libramiento cuenta ya con un avance del 65%, mientras que los levantamientos topográficos y los vuelos fotogramétricos están concluidos al 100%. Estos estudios permitirán ajustar el trazo definitivo del libramiento antes de iniciar la etapa de construcción.

El funcionario añadió que la obra contempla la construcción de tres puentes y una inversión cercana a los mil millones de pesos, reafirmando que los cambios actuales solo afectan la definición de los ramales, sin modificar la intención ni los objetivos del proyecto.

Con estas precisiones, Christian Moguel reiteró que el libramiento vial de Tulum sigue en marcha, y que las modificaciones obedecen a la necesidad de garantizar la seguridad estructural y ambiental de una obra clave para mejorar la movilidad y reducir la carga vehicular en el centro del destino turístico.

