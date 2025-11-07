Claudia Sheinbaum y Emmanuel Macron sostienen reunión en Palacio Nacional

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Claudia Sheinbaum recibió al presidente de Francia, Emmanuel Macron, con quien abordará el recibimiento de un códice de una canción europea, así como del acuerdo comercial que se renovará en 2026 con la Unión Europea (UE).

En la Puerta de Honor de la sede del Ejecutivo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo recibió. Tras la recepción, ambos gabinetes se van a reunir y posteriormente tendrán un encuentro con empresarios. A las 12:30 está prevista una conferencia de prensa conjunta en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

“Va a haber una reunión privada después una reunión de los gabinetes luego una reunión con empresarios y luego daremos una conferencia de prensa Ese es el la agenda del día de hoy con el presidente Macron”, dijo Sheinbaum en la Mañanera previa al encuentro.

Durante el recibimiento del mandatario, se mantuvieron presentes los titulares de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; Marcelo Ebrard, de Economía, Joel Omar Vázquez Herrera, Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); Edgar Amador Zamora, de Hacienda, así como Blanca Jiménez, la embajadora de México en Francia.

El acuerdo comercial entre México y la UE se rigen por el Acuerdo de Asociación Económica, Coordinación Política y Cooperación, también conocido como Acuerdo Global, aborda el diálogo política, las relaciones cooperación y la bilateralidad, el cual entró en vigor en el 2000.

Fuente: El Heraldo de México